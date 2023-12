Zaprosio djevojku na obilaznici na neobičan i originalan način

U njegovu naumu pomogli su mu prijatelji koji su se s njime provozali snažnim motociklima riječkom obilaznicom jedan do drugoga upravo u trenutku dok se istim putem otputio i prijatelj s budućom mladom u automobilu.

Dečki na motorima pritom su nosili majice s natpisima koji su, čitajući ih zajedno, formirali najvažnije pitanje u njegovu dosadašnjem životu – "Will You – Marry – Me?" odnosno "Hoćeš li s eudati za mene?", piše RI portal.

"Rekao sam djevojci da neću stići autom po nju nego će ju povesti naš zajednički prijatelj", prepričao je budući mladoženja. "U jednom trenutku na zaobilaznici smo se uključili u promet ispred njihova vozila i tako je moja djevojka na našim leđima ugledala pitanje koje ju je oduševilo", otkrio nam je Riječanin.

Kako je to izgledalo možete pogledati u videu, a u pozitivan odgovor djevojke ne sumnjamo – tko bi mogao reći 'ne' nakon ovako pomno osmišljenje i originalne prosidbe!

Video pogledajte OVDJE.