Započinju radovi na novom mostu preko Foše

Potpisan je ugovor s izvođačem radova za izgradnju novog pješačkog mosta preko Foše. Radove će izvoditi tvrtka Marana d.o.o., a rok dovršetka je 5 mjeseci te bi u lipnju most trebao biti u funkciji.

"Nakon tri godine otkako je stari drveni most zatvoren i svih muka koje smo prošli da bi krenuli u novi projekt i njegovu realizaciju, počevši od pandemije koja je privremeno zaustavila veće investicije, pa do provedbe arhitektonskog natječaja te žalbe na taj natječaj, potom projektiranja, pa natječaja za izvođača, pa ponovljenog natječaja, konačno dolazimo u fazu realizacije. Znamo koliko taj most znači, posebno u turističkoj sezoni. On će poboljšati vezu stanovnika zapadnog dijela stare gradske jezgre s Travaricom, odnosno skratit će im put tijekom cijele godine, a također i turistima te brojnim posjetiteljima Trogira tijekom turističke sezone", rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Prvo slijedi dekonstrukcija postojećeg drvenog mosta, čišćenje i priprema, a potom i postavljanje nove čelične konstrukcije.

"Proučili smo projekt. Mislim da neće biti iznenađenja te da će sve biti u redu i u roku. Izrada mostova nam je glavna djelatnost, a radnika koji će raditi na ovom mostu u Trogiru bit će petnaestak. To je dovoljan broj da se projekt završi u zadanom roku", rekao je Marin Smodlaka u ime izabrane tvrtke, koja među ostalim referencama ima i vidikovac Skywalk na Biokovu.

Radovi su vrijedni oko 800.000 eura + PDV, a započet će u narednim danima.