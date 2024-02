ZAPOČETA VELIKA HUMANITARNA AKCIJA "DALMACIJA ZA SVOJU DICU" U sklopu 4. Memorijala "Damir Mihanović Ćubi" Gripe će biti pune: "Imamo najveću pozornicu do sada i goste iznenađenja"

S današnjim danom u utorak, 20. veljače, započinje velika humanitarna akcija „Dalmacija za svoju dicu“ koja će trajati do 20. travnja 2024., a sva prikupljena sredstva namijenjena su opremanju Klinike za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split. Akcija de dosada održavala u Solinu, no ove godine se "sele" u Split zbog većeg kapaciteta posjetitelja.

Udruga “Udruga Humane zvijezde Splita - Split Stars team” organizira 4. Memorijal “Damir Mihanović Ćubi” koji će i ove godine imati humanitarni karakter, a u sklopu akcije bit će održan i veliki humanitarni koncert 9. travnja u 20 sati u Sportskom centru Gripe, na kojem će nastupiti velika imena hrvatske estrade.

"Solin nas je ugostio tri puta do sada i na tome smo im zahvalni, no mi smo do sada 'nadvladali' te smo se ove godine preselili u Centar Gripe. Broj izvođača ćemo u ovom trenutku zadržati za sebe, no uskoro ćemo i to objaviti. Sam Split Stars team ima više od 30 članova što se tiče glazbene sfere, a pozvali smo sve naše kolege i odaziv je velik", predstavio je akciju Giovanni Kovačević iz Udruga Humane zvijezde Splita - Split stars team.

"Ćubi i njegovi prijatelji smo svi mi koji novac ulažu u nešto što je prijeko potrebno pedijatrijskoj klinici. Devetnaest soba i prijemni dio jedne ambulante će se preurediti najsuvremenijom opremom. Ono što imaju intenzivne njege dobit ćemo u normalnim sobama, ali po puno većoj kvaliteti i najnovijoj metodi",

"Imamo najveću pozornicu do sada i goste iznenađenja. Bit će zabavno, ugodno, sve zato jer se ipak radi o djeci. Čak i privatne osobe koje smo zvali, koji i inače pomažu donacijama, odazvali su se pomoći i rekli su što god treba i kako god treba. To je mali dio onoga što želimo napraviti", rekao je.

Akcija počinje danas, 20. veljače, i traje ravno dva mjeseca do 20. travnja kada će se saznati ukupan broj donacija.

"Danas počinje akcija, s vi kao medije prijavite i proširite vijest od Zadra do Dubrovnika svima koji su spremni pomoći. Ovo su djeca Dalmacije. Mislim da bi trebala biti jedna dobra, velika i uspješna akcija. Mislim da će se Memorijal i dalje održavati. Pričao sam s ljudima u Zadru i Rijeci koji bi se htjeli priključiti, da ovo ne ostane samo u Splitu već da ide i dalje", kazao je.

Godišnje se hospitalizira 2.500 djece

U Klinici za dječje bolesti KBC-a Split liječe se djeca iz čitave Dalmacije, kao i maleni pacijenti s područja južne Bosne i Hercegovine. U 2023. godini hospitalizirano je 2.317 djece kojima je pružena sva potrebna dijagnostika i liječenje. U Poliklinici je pregledano 31.868 djece, a u dnevnoj bolnici je obavljeno 36.000 pregleda. Kroz hitni pedijatrijski prijem obrađeno je 15.960 pacijenata.

"Zahvalila bih se svim ljudima dobrog srca koji će se priključiti ovoj hvalevrijednoj humanitarnoj akciji koja ima za svrhu prikupiti sredstva kojima bi u našoj klinici mogli provesti cijelom južnom stranom kisik, zrak, i sve plinove koji su nama potrebni", kazala je doc. dr. sc. Branka Polić, predstojnica Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

"Zahvaljujem se i medijima koji ćete nas popratiti da što više ljudi ovo čuje i pomognu, jer je ovo nešto uistinu spektakularno. Sredstva su jako velika, i hrabro su ovi ljudi iz udruge krenuli u to i optimistično da će se sva sredstva prikupiti za našu dicu", dodaje.

"Ono što je nama prijeko potrebno je da cijela južna strana koja gleda prema moru i našem lijepom Braču - devetnaest soba i endoskopija - bude zavidni i predivan projekt, ali izuzetno nužan. Dosada smo imali noviji dio do južnog dijela, no onda kreću sobe koje su samo poneke imale kisik, i to nedostatan. Priključak jedan ili dva, a ako je u sobi više djece znate da to nije dovoljno. Sada će svaka soba imati više priključaka pa to više neće biti problem. Svjedočimo vremenima ozbiljnih respiratornih bolesti, kada dvije trećine naše hospitalizirane djece - kojih je više 2.500 godišnje - su zapravo s respiratornim poteškoćama i ovise o kisiku", kazala je.

"Oduvijek nam je to bila potreba, ali sada izuzetno velika jer živimo u ovom vremenu kada su viroze veliki problem. Mislim da možete vidjeti da je to jedan veliki projekt koji će strašno puno pomoći ovoj klinici i mi se jako veselimo i zahvaljujemo svima koji su spremni donirati i sudjelovati u ovoj akciji, i nadamo se da će ona biti uspješna a na kraju će vam biti zahvalna naša djeca i njihovi roditelji", dodala je.

Radi se o iznosu od 150.000 eura

Osim koncerta i sportskih aktivnosti, uključit će se i mnogi gradovi jer je ovo ipak regionalna klinika za dječje bolesti te se liječe djeca sa svih područja Dalmacija, pokrivajući regiju od milijun stanovnika, s 200.000 djece. Godišnji prijem je 2.500 djece, no s pregledima više od 70.000 djece prođe kroz bolnicu, najviše s respiratornim i neurološkim problemima.

"Sestre sada u invalidskim kolicima vuču boce kisika od 70kg. Zato smo se odlučili na ovu akciju. Godine 1997. smo prvi put došli kao ekipa, odradili smo Poljud i skupili novce kako bi kupili prvi uređaj koji još uvijek radi. To nije jedina donacija, među čime je i dnevna pedijatrijska bolnica", kazao je Kovačević.

"Otkad postojimo što smo sve radili i učinili je stvarno veliki popis, o čemu sada nećemo. Ove tri godine to je uvijek bilo vezano uz sport i glazbu - dvije stvari koje ne poznaju granice i imaju univerzalan jezik, koje uvijek poslije svih nedaća prve počnu komunicirati. U startu se bavimo nečim lijepim i humanim", rekao je predsjednik Udruge Humane zvijezde Želimir Dundić.

"Dosada je sve bilo sjedinjeno istim datumom i održavalo se u Solinu. Ovaj put, sportski dio je već odrađen pod vodstvom Frane Bućana i išlo je za momka u Solinu s posebnim potrebama. Ovaj drugi dio, koji je sada mnogo jači nego prije, je odvojen jer smo prerasli dovranu u Solinu. Žestok je zahvat, i sve bez našeg tajnika Branka Bosanca ne bi bilo izvedivo, već bi i dalje tapkali u mjestu. Ishodili smo sve dozvole, papire, licence i što ide uz to. Veliko hvala Dadi Pastuoviću i Đovi koji uprovno buše di triba i di ne triba. Očekujemo samo povuć crtu i ono što se kaže - imali smo", kazao je.

"Napravit ćemo orkestar od najboljih izvođača koji su trenutno aktivni u različitim grupama, a kontaktirali smo i sve izvođače da nam potvrde nastup. Zasada imamo potvrđen enormno dobar program i vrlo raznolik s 10 udarnih zvijezda za koje zna cijeli region", kazao je Dundić.

"Split je na potezu da pokaže da hrvatska glazba može napuniti dvoranu, zabaviti se i usput humanitarno djelovati i lokalno i globalno. Jer svi smo mi dio Splita, dio županije domovine Hrvatske koju respektiramo i čiju kulturu konzumiramo", dodao je.

I liječnici će nešto zapjevati i zasvirati, no mnogo toga je još tajno...