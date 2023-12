ZAPOČEO KRALJEVSKI ADVENT U KNINU Posjetitelje čeka bogata i raznovrsna ponuda, a nezaboravno otvorenje 'zapalila' Vatra

Fenomenalnim koncertom Vatre otvoren je još jedan Kraljevski advent u Kninu. Kninski advent postao je sinonim za odličnu zabavu, a i ove godine posjetitelje očekuje vrhunski program.

Nakon Vatre, tijekom prosinca na pozornicu će se popeti i S.A.R.S., Magazin, Cubismo, grupa Vigor, Neki to vole vruće, Klapa Rišpet i mnogi drugi.

Za nezaboravno otvorenje uz bogati program za velike i male zaslužni su momci iz Vatre, koji su kninski advent otvorili i 2019. godine. Kninska publika uživala je tako u njihovim najvećim hitovima, a atmosfera je bila na vrhuncu.

Ove godine sva događanja Kraljevskog adventa u Kninu odvijaju se na igralištu kod Osnovne škole dr. Franje Tuđmana koje je natkriveno tako da nema straha od vremenskih nepogoda.

Knin je zasjao u najljepšem blagdanskom ruhu, a veliko klizalište, odlična gastro ponuda na kućicama, zabava uz koncerte popularnih izvođača i događanja za djecu, samo su dio adventskog programa.

Ove godine program je uistinu bogat s koncertima i nastupima 13 bendova i DJ-eva, a organizatori iz Grada Knina i Turističke zajednice grada Knina potrudili su se da organiziraju šaroliki program i za velike i za male.

U petak, 8. prosinca na rasporedu je koncert sastava Neki to vole vruće, dok 9. prosinca nastupa grupa Vigor. Zatim se na adventsku pozornicu u petak, 15. prosinca vraća fenomenalni S.A.R.S., dok će 22. prosinca publiku latino ritmovima zagrijati Cubismo. Na Badnjak će nastupiti svima omiljeni Magazin, za nezaboravan doček Nove godine zadužena je Klapa Rišpet, dok će nakon njih publiku zabavljati Show Legende. Na adventskoj pozornici nastupit će i grupa Don Karlos, Moonlight band, Old School band, DJ Mika te DJ Juki. Program je to koji se ne propušta.

I ove godine poklone bližnjima možete kupiti na Božićnom sajmu koji će se održavati subotom, 9. i 16. prosinca i to također na igralištu OŠ dr. Franje Tuđmana. Rukotvorine, suveniri, ukrasi te domaće delicije samo su dio bogate ponude lokalnih proizvođača, obrtnika i OPG-ova.

Tu je i veliko klizalište, a u avanturama na ledu možete uživati besplatno cijelo trajanje adventa. Ni najmlađi nisu zaboravljeni jer ih i ove godine očekuje niz zabavnih događanja pa će tako biti kreativnih radionica, facepaintinga, druženja s maskotama i predstava te nastupa lokalnih udruga. Doći će i sveti Nikola, a 31. prosinca u 11 sati sprema se dječji doček Nove godine.

"Doživite i vi adventsku čaroliju u kraljevskom gradu i neka vam ovaj prosinac bude nezaboravan. Svi putevi vode u Knin, jer kraljevski advent vas čeka!", poručuju organizatori.