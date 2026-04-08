Započela konferencija THINK ART 2026 – „Tragom Tijardovića: 50 godina poslije“

U organizaciji Hrvatskog doma Split danas je u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića započela znanstveno-umjetnička konferencija THINK ART 2026 – „Tragom Tijardovića: 50 godina poslije“, koja okuplja istaknute stručnjake i umjetnike iz različitih područja.

Konferenciju je svojim izlaganjem otvorio maestro Hari Zlodre, a program se nastavio nizom predavanja koje su održali Ivan Leo Lemo, Krešimir Dolenčić, Ivana Tomić Ferić, Antun Tomislav Šaban, Mirjana Siriščević i Zrinka Matić.

“Ova konferencija predstavlja izvrsnu priliku, osobito za mlađe generacije, da se upoznaju s likom i djelom Ive Tijardovića, ali i da kroz predavanja i razmjenu znanja otkriju nove perspektive njegova stvaralaštva. Posebno me veseli što među sudionicima imamo vrhunske stručnjake i poznavatelje njegova opusa, poput Harija Zlodre, Krešimira Dolenčića i Ivana Lea Leme, koji iz vlastitog iskustva mogu govoriti o njegovu radu i utjecaju”, istaknula je zamjenica gradonačelnika Dorčić.

Ravnateljica Hrvatskog doma Split Vanesa Kleva naglasila je kako konferencija nastavlja kontinuitet promišljanja o važnim temama u kulturi:

“Prije dvije godine na ovom smo mjestu okupili širok dijapazon stručnjaka koji su govorili o scenskim izvedbama na UNESCO-ovim lokalitetima. Ove godine odlučili smo se za temu posvećenu Ivi Tijardoviću – umjetniku o kojem se intenzivno govorilo proteklih godinu i pol dana, obilježavajući 130 godina od njegova rođenja, a ovom konferencijom prisjećamo se i 50 godina od njegove smrti.

Riječ je o iznimnoj, gotovo renesansnoj osobnosti koja je duboko obilježila kulturni identitet ovoga grada. Kroz panele koji obuhvaćaju širok spektar njegova djelovanja otvaramo različite perspektive njegova stvaralaštva – od likovne umjetnosti, preko filma, pa sve do glazbe koja je u središtu njegova opusa.”

Prvi dan konferencije zaključen je prikazivanjem dokumentarno-igranog serijala „Tijardović“.

Program se nastavlja i sutra, 9. travnja, novim predavanjima i filmskim projekcijama u predivnom ambijentu Koncertne dvorane Ive Tijardovića. Sudjelovanje je besplatno za sve zainteresirane građane, koji su pozvani pridružiti se, podržati program te aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja.