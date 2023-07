ZAPISI I SJEĆANJA – ZDRAVKO ŠKENDER: "Istina je, pobjedu sam kupio, ali ne novcem nego srcem"

"Zagrebfest 88" najve­će zadovoljstvo donio je Šibenčaninu Zdravku Škenderu, koji je u sportskoj dvorani "Cibone", sa "Suzama ljubavi" Ive Lesića i Bratisla­va Zlatanovića, osvojio ovogodišnji Grand prix.

Nakon dvostrukog uspjeha na ovogodiš­njem »Splitu«, treće mjesto publike u večeri "Marjane, Marjane" i drugo mjesto u večeri Zabavnih melodija i iz Zagreba Škender odlazi kao pobjednik...

— Strašno sam sretan zbog ovog uspjeha - kaže Škender. — Moram vam kazati da ;am učešće na ovom festivalu shvatio vrlo ozbiljno, ali isto tako to je za mene bilo posebno opterećenje. Pitao sam se kako će me prihvatiti zagrebačka publika, i primila me lijepo.

Znači, očekivali ste pobjedu?

— Priželjkivao sam pobjedu, ali nisam se sudio očekivati je. Danas već imam neko samopouzdanje. Vjerujem, čvrsto vjerujem da me publika voli i da voli moje pjesme. Moje emocije prenio sam na publiku pjesmom i to se osjetilo u gledalištu.

Kolege se baš nisu »rastrčale« da Vam čestitaju. Zar je to običaj na festivalima?

— Ne znam za običaje na festivalima, ali sasvim sigurno znam da bi meni bilo žao da nisam pobijedio, ali isto tako, radovao bih se uspjehu drugih. Svi dolazimo na ovakve manifestacije s velikom željom da pobijedimo. Ja nisam dugo u ovom poslu, tek od ove godine se za mene se nešto više zna. Tužne stvari dešavaju se na festivalima, tužne i pomalo zločeste priče kruže po festivalskim »kantunimaa«. Tako, eto, onaj ili ovaj pjevač već je unaprijed »kupio« gotovo sve karte u dvorani, a i ta mala, znate, tko zna što sve nije radila da bi došla nr pozornicu. Naravno, u nekim slučajevima ima i malo istine, ali najčešće se tu radi o zlonamjernim smicalicama da bi se naudilo drugom. Znam što i za mene pričaju; tako sam eto i ja kupio pobjedu na »Splitu«, zatim »hvatam« na osjećaje, na kolica. Pro­mislite samo koliko je to sve nisko. Istina je, pobjedu sam kupio, ali ne novcem nego srcem. Što se mojih kolica tiče, kada bih znao da ona kod nekoga izazivaju sažaljenje, nika­da ne bih došao na pozornicu. Nisam čitav ži­vot u kolicima, desilo se, eto, prikovan sam za njih, ali ima i većih tragedija u životu. S tim sam se pomirio i ne razmišljam mnogo o to­me. Vjerujem da me ljudi pamte po pjesmi.

Pred festival izašla je i nova ploča »Suze ljubavi«?

— Imam ugovor s »Jugotonom«. Svih de­set kompozicija sa LP-a pravi su hitovi. Veći­nu su stvorili tandem Lesić i Zlatanović, a po jednu su napisali Runjić, Tutić i Jelić. Vidjet ćete da će se ploča dobro prodati. To je moj treći album.

Radi se o »strogo« komercijalnim pjesmama. Zašto pjevate samo takve kom­pozicije?

— Nisam baš siguran da naziv »komerci­jalna pjesma« automatski znači i manje kvali­tetna. Ima niz primjera koji to mogu i potvrditi. Istina, danas je folk-prizvuk u trendu, diskog­rafske kuće su za njega zainteresirane pa se mi pjevači moramo prilagoditi toj glazbi. Ne slažem se da su komercijalne pjesme lake za interpretiranje.

Šibenik nastavlja s tradicijom uspješ­nih pjevačkih imena. Kako su vas vaši sug­rađani prihvatili?

— Pa, oni me poznaju mnogo duže nego ostali. Lijepo su me prihvatili. Moji su porijek­lom iz Skradina, ali čitav sam život u Šibeniku. U zadnje vrijeme puno putujem. Tko zna koli­ko su moja kola kilometara prešla. Poslije Splita, dobio sam silne pozive za gostovanja, za snimanja, tako da sam više u kolima nego kod kuće. Imam na svu sreću podršku u kući, pa je lakše. Supruga je domaćica i mnogo mi pomaže. Glazbeno je potkovana, odlično svira klavir i daje mi ogromnu energiju i poticaje. Imam i dvoje djece tako da je u kući uvijek ve­sela atmosfera.

Ova godina bila je uspješna za vas. Pripremate li još kakvu pobjedu?

— To bi bilo strašno lijepo, ali za pobjedu treba imati šansu i malo sreće. Naravno, ra­dim jedan posao u kojemu nema stanke dok ide. Izlazak nove ploče znak je da se moram pripremiti za sljedeću.

Samo molim vas, nemojte da budu pu­ne suza?

— Nema baš puno suza. Moje su pjesme tužne, jer pjevam ljubavne pjesme. Ljubav je edan lijep osjećaj i naš narod voli da priča pjeva o ljubavi, s malo tužnijim prizvukom.

Ljubavi se po pjesmama pamte, kaže Škender u jednoj svojoj numeri, a čini se da će se Škender pamtiti po pjesmama o ljubavi, što dolaze iz dna duše.