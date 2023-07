ZAPISI I SJEĆANJA – MILORAD ĐURKOVIĆ: "Volim društva u kojima se ne razgovara o sportu!"

Soeulska Olimpijada pada pomalo u zabo­rav.

Za naše prilike ostat će zabilježena kao jedna od najuspješnijih. Pamtit ćemo je po Jasni Šekarić i Goranu Maksimoviću, po ko­šarkašima, vaterpolistima i drugima osvajačima olimpijskih odličja. Pamtit ćemo je i po tu­ristima (posebice nogometnim), a taj veliki svjetski spektakl trebao bi biti zapamćen i po dvije stotine sati televizijskog programa, što je »ravno« zlatnom olimpijskom odličju. Soeulsku Olimpijadu trebali bismo zapamtiti i po sjajnim novinarskim izvještajima, od kojih onaj Milorada Đurkovića, urednika Redakcije spor­tskog programa TV Titograd, s finalne utakmi­ce vaterpolskog susreta Jugoslavija — SAD zaslužuje najveće ocjene.

Uvijek su naši novinari s posebnim simpatijama i s velikim emotivnim nabojem pratili us­pjehe naših sportaša kada nam se osmjehiva­lo zlato. Ipak, Đurkovićeva poruka naciji, u tre­nutku osvajanja zlatne medalje, u vrijeme ka­da je čitava zemlja tražila pravu riječ u grču političkih i drugih događaja, mamila je suze.

— Redovito kada sam odlazio iz zemlje da izvještavam s nekog sportskog poprišta, odla­zio sam u miru. U Seulu nije bilo tako. Mi novi­nari bili smo daleko od kuće i ono malo infor­macija što je stizalo iz Jugoslavije bilo je do­voljno da nas uznemire. Ja sam po prirodi ja­ko emotivan, i ta izvrsna atmosfera na utakmi­ci, to me je ponijelo. Ne moram vam objašnja­vati. Tek kada sam se vratio u Jugoslaviju, lju­di su me zaustavljali, čestitali mi. Kažem vam, to je izišlo onako spontano iz srca, iz duše.

Naše olimpijce primio je i predsjednik Predsjedništva Raif Dizdarević. Vas je posebno pohvalio?

— Ja vam nisam sramežljiv čovjek, i kada sam dobio poziv da dođem u Beograd, mislio sam se: što da idem, pa moram oblačiti i odi­jelo, staviti kravatu... Otišao sam u Beograd u džemperu, jer sam se tako najbolje osjećao. Moram kazati da mi je izuzetno prijalo kada su mi prišli Dizdarević i Šuvar i čestitali mi jer događaj je ipak velik, sportski.

Kada smo već kod sportskih događa­ja, zanimalo bi, vjerujem, mnoge kako vi tu­mačite sve učestalije sportske nerede, po­sebice na nogometnim utakmicama?

— Ja mislim da je to kod nas dosta neis­tražena stvar. To što se dešava u publici na nogometnim utakmicama to je situacija s ko­jom bi se mnogi trebali pozabaviti, psiholozi i sociolozi. Znam samo da mi se kao građani­nu i sportskom novinaru to ne sviđa. Ima tu možda mladih koji su nezadovoljni sami so­bom i oko sebe, ali i onih najekstremnijih.

Što jedan televizijski novinar najradije gleda na malom ekranu?

— Supruga ima svoje emisije, a sin koji ima 14 godina prati ono što i svi njegovi vršnjaci. Kada je riječ o tv-programu, ja najviše volim gledati drame. Znam da većina televi­zijskih gledatelja voli filmove, a ja vam ne pam­tim kada sam posljednji put na malim ekrani­ma gledao neki film. Možda sam ja ona stara generacija koja film voli gledati u kinu.

Kažu da vas Titograđani vole vidjeti u svom društvu. Koliko vam ostaje slobod­nih trenutaka za druženje?

Moram priznati da volim dobro društvo, bilo ono u mojoj kući ili negdje vani. U Redak­ciji se, normalno, družim s kolegama, ali van radnog vremena mislim da nema novinara s kojim se družim. Volim slučajne susrete, vo­lim društva u kojima se ne razgovara o sportu. Draga mi je i muzika uz razgovor. I tu sam po­malo specifičan, volim romanse, pop i narod­nu muziku. Volim popiti s klapom malo vina.

Zašto televizijski sportski komentato­ri kriju od šire javnosti klub za koji navijaju?

— Ja ne krijem, iako smatram da ponekad nije zgodno da javnost zna za koga navija nje­gov komentator. Publika onda presuđuje je li to objektivno što komentira. Dok sam bio u Beogradu, gdje sam započeo novinarsku karijeru u listu »Fudbal«, koji, na žalost, više ne izlazi, simpatizirao sam »Crvenu zvezdu«, a kao novinar bio sam vezan uz »Partizan«. Iz lokalpatriotskih razloga navijam za »Sutjesku« iz Nikšića, jer ja sam ipak Nikšićanin. Kada je »Sutjeska« bila u prvoj ligi, maksimalno sam se trudio da ne radim prijenose. Kažete da je Mladen Delić dugo godina skrivao za koji klub navija? Mladen je to sakrivao iz pristojnosti, iako su svi znali za koga navija. On nije, kao ni bilo koji drugi novinar, utjecao na igru, na ig­rača, na suca, prema tome mogao je kazati za koga navija, ali to nije činio jednostavno da ne iritira gledaoca. Mladen je bio i ostao jedan. Nije lako biti sportski novinar.

Klizav teren?

— Ma, ljudi vam odmah zamjere. Nedavno mi je sudac Grbac kazao: »Mi smo ti Šibenča­ni sve oprostili nakon ovog prijenosa iz Soeula!«

Šibenčani mi, izgleda, nisu mogli op­rostiti moj komentar od prije nekoliko godina, oko poništavanja rezultata košarkaške utak­mice između »Bosne« i »Šibenke«, i to mi je donijelo niz neprijatnosti, a ja i sada koristim priliku da pozdravim sve Šibenčane.

Pozdrav prenosimo u cijelosti i onda (24.11.1988) pa i danas. Iskrene i lijepe poruke uijek je lijepo čuti!