ZAPISI I SJEĆANJA - MARIJA SEKELEZ: "Metropole čuvaju intimu"

Možda ništa nije ljep­še u životu čovjeka do susreta. A susreti se zbivaju svakod­nevno i ima ih svakojakih: praznih i bogatih, blagih i naprasnih, svježih i izliza­nih, novih i istrošenih, po­tresnih i neobavezujućih, uzbudljivih s prepuno emo­cija, romantičnih i zapanju­jućih. uznemirujućih, ponov­ljenih poput rezonancije.

Možda nikada u povijes­ti civilizacije čovjek nije bio potrebitiji susreta, ali one druge vrste: topih, toleran­tnih, humanih, bez zveketa oružja, u civiliziranom kozmološkom ozračju. Rekoh, susreti mogu biti i istinski i sudbonosni, i profesionalni i drugarski, a svaki ponešto drugačiji... Poput ovoga s Marijom SEKELEZ, glumi­com zagrebačkom, talenti­ranom i ushićenom u okruž­ju zavičajne ovisnosti. I šte­ta što se susret zbio sada, a ne prije, zbog jednog ugodnog 'razgovora i po­znanstva s razlogom A bilo je prilika i ljudskih i glumač­kih, pa stoga nabrojanom nizu o susretima i ovaj: za­kasnjeli ali ipak ugodan, svrsishodan i uzbudljiv.

A kada ne bi čovjek bio ograničavan zakonima i za­konitostima, pravilima i uredbama, kada bi bio pot­puno slobodan u svom iska­zivanju, pa i novinarskom, oslobođen svih shema, mo­gao bi Mariji Sekelez posta­viti sasvim neuobičajeno pi­tanje:

Dobar dan, Marija, što nam lijepo radite?

A odgovor bi bio tipično glumački, pomalo otrcan ali izrečen s puno emocija (glu­mačkih)...

- Svašta pomalo. Pri­premam se za novogodišnje nastupe s premijernom predstavom u teatru »Žar ptica«. Napravili smo jednu krasnu predstavu koja se zove »Tulum na kvadrat«, a namijenjena je djeci i om­ladini. Tekst je napisao Kre­šimir Tičić, a režirao tan­dem Juviančić-Gerić. Igram ulogu majke.

Opaaa, godine, čini se, brzo protiču, već ste u fahu maj­ke?

To je neminovno, vri­jeme ne stoji i nije istina da bez pomaka traje. Ide napri­jed. Ali. kada smo već kod te predstave, željela bih spomenuti i moje kolege Ranka Tihomirovića koji poslije Splita sada igra u Za­grebu. Vladimira Jagarića i dvije prekrasne djevojke -glumice: Sanju Marin i Dafne Jemeršić. Osim toga, ig­ram tekuće predstave u te­atru ITD »Koljenka« i »Hamlet«.

Spomenuste i Ranka Ti­homirovića. Znači, uključu­jući i vas, još jedan iz pleja­de dalmatinskog glumišta na privremenom radu u Za­grebu?

Zagreb - produžena ruka Splita

-Da, ali svi smo mi ve­zani za stari kraj. Ja sam strahovito vezana za moj Split, ne samo stoga što mi tamo žive roditelji.

Zagreb je samo produ­žena ruka Splita. To ne go­vorim iz nekih nostalgičnih pobuda, već zato što se ov­dje uistinu osjećam kao da sam doma. U Splitu sam stekla te prve spoznaje o glumi. Bilo je to na Tribini mladih u vrijeme dok je istu vodila Milka Barač i Božena Kolničar. To je na mene dje­lovalo vrlo stimulativno.

U odabiru između glume i književnosti što je bilo presudno?

— Pored Fakulteta za kazalište, film, televiziju i ra­dio, diplomirala sam i na Fi­lozofskom fakultetu, i to književnost. Bila je presud­na riječ. Jer, što je glumac bez riječi, a riječi su naša zvučna domovina, jedini ob­lik sporazuma i nesporazu­ma među ljudima. Vesna Krmpotić je jednom vrlo simpatično kazala: »Drage riječi, koliko vas ponekad mrzim!«

Lijepo rečeno. Taj svoj unutrašnji poriv mogla sam, dakle, iskazati riječima, i stoga sam postala glumica a ne pantomimičarka. Kada sam otišla iz Dalmacije na školovanje, zacrtala sam se­bi da ću ono što sam naumi­la i završiti. Karakteristično za Dalmatince.

Uživam vas slušati s koliko ljubavi izgovarate pojmove poput Splita i Dal­macije?

Oda zavičaju bez patetike

Domovina je isuviše li­jepa i raskošna da bih je ikad poželjela mijenjati. Tu, naravno, mislim i malo šire. Kada bi se mogli ovdje ro­diti i sazrijevati, mnogi ljudi izabrali bi baš ovo podneb­lje. Nisam nikada patetič­na, a mogu živjeti i na raz­nim mjestima. Posljednjih godina ugodno se osjećam u velikim svjetskim metro­polama jer u njima glatko mogu sačuvati svoj intimitet. lako je prastara mud­rost i istina da se najbolje vidi s vlastitog praga, čov­jek treba obići čitavi svijet da sazna kako je najbolje na ishodištu.

Od mnoštva uloga koje ste odigrali, usuđujem se ustvrditi kako je uloga lsadore Duncan zapravo Vaša najbolja uloga?

- Apsolutno! Isadora Duncan. je jedna od onih uloga koje se rijetko u živo­tu dobiju, a usuđujem se ka­zati i jedna od onih kojesam odlično realizirala. To je jedna transparentna uloga i proteći će još mnogo Save dok neka slična dopadne neku moju kolegicu ili me­ne. Osobito zbog toga što je pisana po autentičnoj osobi i zato ju je opasnije igrati.

Kada netko svojom um­jetnošću i životom uđe u le­gendu. onda to mora fasci­nirati sve nas kojima to — na žalost ili sreću — nije dano. U toj ulozi je stotinu lica i stanja jedne žene, jer je život, a osobito lsadorin, fantastičniji od bilo koje na­pisane uloge. Svaka napisa­na uloga uvijek zahvati sa­mo jedan dio ličnosti, a ov­dje su se slile sve senzacije jedne zaista čarobne osobe. Za mene je to bilo glumačko biti ili ne biti. Zaista, podvig do samouništenja.

Igrala sam je na svim velikim scenama i, ako bude sreće, u lipnju iduće godine i u Australiji. Poziv je već stigao*

I poslije jedne takve uloge, uloge velikih razmje­ra i glumačkih i osobnih, dolazi Vaša uloga u »Pozi­tivnoj nuli« koja, istini za volju ne nalazi put do gle­dališta zahvaljujući banal­nosti. Dakle, kako je moguće da jedna odlična glumi­ca poput Vas, nakon jedne vrhunske lsadore, već sut­radan igra u potpuno nezahtjevnoj ulozi poput one u »Pozitivnoj nuli«?

- To je kao da postoje dvije haljine. Jedna je za svaki dan, a druga za Buckinghamsku palaču, a vi do­bro znate da je samo jed­nom godišnje primanje u Buckinghamskoj palači. Ali, ja sam glumica, a to nije anonimno zanimanje, i ako me publika upozna preko malih ekrana u »Pozitivnoj nuli«, onda će doći gledati i lsadoru. A najgore što se glumcu može desiti jest da bude anoniman.

U životu glumca rijetke su velike uloge, rijetki su to trenuci. Na kraju radnog vi­jeka ostanu možda dvije ili tri kreacije, a glumac je ipak dugi niz godina živio... Od posla!

Međutim, ne treba sve ozbiljno shvaćati, jer cijeli je život jedna igra i ja se ničim ne želim sputavati. U meni se dobro susreće s eksklu­zivnim. i to je u mom biću. Ja sam kao osoba perfekcionist i profesionalac, i u ime profesionalnosti spremna sam odigrati sve što mi se ponudi. A svaku svoju ulogu branim svojom ličnošću i ta­lentom. Vrijeme ipak sve stvari stavi na svoje mjesto. Ako ne stigne prekasno — rekao bi cinik.

Marija i ja i kasnije smo imali više susreta. Ovaj se zbio u prosincu 1989.

