Zapamćen po ikonskoj izjavi kako je igrao 'za Hajduk i neke manje klubove', bivši hrvatski reprezentativac izjavio: "Livaja je čarobnjak i mađioničar"

Hajduk na marketinškoj razini iz dana u dan pronalazi neke nove i bolje stvari pa su tako u blagdansko vrijeme objavili i drugo izdanje magazina Planet Hajduk u kojemu su objavili i razgovor s bivšim hrvatskim reprezentativcem Alenom Bokšićem (53) koji i ne izlazi previše u medije, piše 24sata.

'Boka' je, osim po vrhunskim partijama na terenu te između ostalog i gola kojim je 1991. donio posljednji Kup maršala Tita Hajduku protiv Crvene zvezde (1-0), ostao upamćen i po ikonskoj izjavi kako je igrao 'za Hajduk i neke manje klubove'.

"Moram priznati da je i mene iznenadilo koliki je odjek imala ta izjava. Evidentno je da je netko prepoznao nešto u tome, a to je sve na koncu skupa istina", rekao je.

Istaknuo je kako je ključna stvar za uzlet kluba bila dolazak Marka Livaje (30) s kojim je krenuo novi entuzijazam i veliki rast.

"Livaja je čarobnjak i mađioničar. Meni je trebala momčad koja bi me izbacila, a on je individualac, jednim potezom riješi utakmicu. Bez momčadi ja to nisam mogao. On to radi u kontinuitetu, doslovno svaku utakmicu zabije gol ili asistira, a iskreno se ne sjećam napadača koji ima takav kontinuitet."

"Osim neupitnog znanja, ima izraženu socijalnu inteligenciju i dobar odnos s igračima. Tu je umjetnik Carlo Ancelotti, on ima taj 'man management'", zaključio je Bokšić.