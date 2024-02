ZAPALJENA LIJEČNICA Načelnik se pobunio zbog događaja u Milni: "Bizarna sramota i javni linč"

Frane Lozić, načelnik Općine Milna pobunio se zbog događaja i spaljivanja krnje u Milni. Na karnevalu i Milni zapaljena je liječnica koja je sudjelovala u incidentu na Božić prošle godine kada je pas njezinog partnera napao drugog psa i dvije žene.

Taj događaj nije su svidio načelniku Loziću.

"Svake godine radujem se primopredaji ključeva naše općine milnarskom i ložiškom krnevolu, veselju, karnevalskoj povorci. Kao načelnik puno puta sam i sam bio utjelovjenje karnevala i iskreno uživao sam u tome. Mi koji se bavimo politikom, ako se uopće vođenje jedne općine može zvati politikom, svjesni smo toga i spremni na to i prihvaćamo. Međutim, ono što se dogodilo jučer na milnarskoj karnevalskoj povorci, najblaže rečeno je sramotno i za svaku osudu da smo čak i osvanuli u medijima sa izrazito degutantnim naslovom članka.

Neću ulaziti u to čija je to ideja, tko je to sve osmislio, ali potpuno ću biti jasan i reći da u svoje ime, kao načelnik, i članova općinskog vijeća osuđujemo i ograđujemo se od ove bizarne sramote javnog linča osobe koja nije političar već djelatnica javne institucije zdravstva, ma kakva god bila", napisao je na društvenim mrežama Frane Lozić, načelnik Općine Milna.

U nastavku je nadodao i ovo:

"Pođimo svi od samih sebe, svi bi mi mogli biti krnje i predmet izrugivanja. Ja sam na to navikao. Dali ste Vi spremni na to, posebno ovo pitam organizatore milnarskog krnevola. Zato od organizatora očekujem javnu ispriku i posebno očitovanje ili demant na objavljeni članak, ali isto tako i javno očitovanje na ovo i drugih udruga koje djeluju na području naše općine", napisao je na društvenim mrežama Frane Lozić, načelnik Općine Milna.