ZADNJI DANI KLIMATOLOŠKE ZIME: U četvrtak pripremite kratke rukave - temperature će rasti do 23 stupnja! Već u petak kišobrani i pad temperature

Manje od 3 dana nas dijele od kraja klimatološke zime. Nema sumnje da će zima na izmaku biti jedna od najtoplijih u povijesti meteoroloških mjerenja, a veljača će lokalno biti najtoplija u poznatoj povijesti.

Natprosječna toplina pratit će nas i u ostatku tjedna, a sve će kulminirati u četvrtak, posljednji dan veljače, kada se ne isključuje mogućnost obaranja apsolutnih rekordna za veljaču.

Utorak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. U većini predjela će biti suho, iako će mjestimice, osobito u sjevernoj Dalmaciji ujutro, biti slabe kiše. Puhat će umjereno do jako jugo koje će na moru imati vrlo jake, popodne ponegdje i olujne udare. Minimalne jutarnje temperature zraka od 5 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 15°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

Srijeda donosi djelomično sunčano i u većini krajeva suho vrijeme, tek ponegdje prijepodne može biti pokoje kišne kapi. Ujutro će puhati jugo koje će sve više slabiti, do večeri će okrenuti na slabu do umjerenu buru, jaču podno Velebita. Jutro toplo, najviše dnevne temperature od 16 do 21°C.

Djelomično sunčano bit će u četvrtak. Na moru će povremeni biti povećane naoblake i slabe kiše. Na sjevernom Jadranu će puhati bura, u Dalmaciji većinom slab do umjeren levant i bura, ali će do kraja dana na moru zapuhati jugo. Bit će još toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 17 do čak 23°C.

U petak će ponovno biti oblačnije, povremeno uz kišu, a lokalno i pljuskove s grmljavinom. U Dalmaciji će puhati jugo i levant, jači prema otvorenom moru, na sjevernom Jadranu bura. Bit će svježije u odnosu na četvrtak s najvišim dnevnim temperaturama od 9 do 16°C.

Prema aktualnim prognostičkim materijalima, dani vikenda donose vrlo promjenjive vremenske prilike. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, a povremeno će biti uglavnom slabe kiše. Puhat će jugo i levant. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 18°C.