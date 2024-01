ZADNJA UTAKMICA NAŠIH RUKOMETAŠA U MANNHEIMU Hrvatska mora pobijediti, nema pravo na još jedan kiks!

Opet će SAP arena u Mannheimu gorjeti u naletu hrvatskih rukometaša, a navijači će zdušno bodriti svoje reprezentativce na putu do drugog kruga. Ovo je zadnja utakmica u ovom gradu, Koln je naša sljedeća destinacija, nemojte u to niti sumnjati. Ali, velika je glavobolja izborniku Perkovcu ozljeda Martinovića kojemu je ispalo rame, nema ga do kraja turnira. Grub je rukomet, nekad i brutalan. Ako tomu dodamo da je na listi najboljih strijelaca do sada iza Šoštarića koji je zabio 14 golova u dva kola upravo - Ivan Martinović, najbolji naš strijelac sa 10 golova iz 12 pokušaja. Ako tomu pridodamo da je Šoštarić pucao sve naše sedmerce, (i sve zabio), te da je zabio sedam golova iz igre, onda smo do kraja praktički izgubili našeg najboljeg strijelca. Šteta.

Rumunjsku smo dobili dva puta u međusobnim susretima, nekada su davno važili za svjetsku rukometnu silu, nauživali se trofeja, ali to već neko vrijeme nisu. U vitrinama imaju četiri olimpijske i šest svjetskih medalja! Zadnji su Euro igrali 1996. godine, zadnju medalju osvojili 1990. - broncu na Svjetskom prvenstvu.

Posljednjih godina puno ulažu u trenere i klubove. Imaju dobrog golmana to je Ciprian Iancu, još boljeg izbornika, to je Španjolac Xavi Paqual, legendarni trener Barcelone, zadnjih godina trener i Dinama iz Bukurešta. Rumunji igraju dosta agresivnu obranu, ali im je tranzicija u fazu obrane, kod protivničke kontre lošija strana. Obje su utakmice na ovom turniru izgubili, u drugi krug ne mogu, pa će igrati rasterećeno što nama baš ne odgovara. Ali, kvaliteta je na našoj strani, valja igrati odgovorno do samog kraja, koncentrirano, baš kao protiv Španjolske.

Hrvatska je spojila mladost i iskustvo, mlađi su se nametnuli, igraju dobro, stariji su im odlična podrška u tome. Ukoliko budemo ovaj turnir igrali do kraja na razini kao protiv Španjolske, zreli smo za postolje.

U 20.30 igra Španjolska i Austrija i ako Španjolci pobijede, ako mi pobijedimo tada prenosimo dva boda u drugi krug kao prvi na ljestvici skupine B.

Evo najave utakmice koju je pripremio Hrvatski rukometni savez, govore izbornik Perkovac, Marin Jelinić i Luka Lovre Klarica.