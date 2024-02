Zadarski gradonačelnik oglasio se nakon tvrdnji da je zabranio koncert Aleksandre Prijović: "Osobno ne bih išao, ali..."

Pjevačica Aleksandra Prijović, koja je u Zagrebu i Osijeku rasprodala pet koncerata, trebala je nastupiti i u Zadru, no njezin nastup navodno nije dozvolio tamošnji gradonačelnik Branko Dukić, pisao je Index.

Dukić je odbio organizatore koncerta s tvrdnjom da ''nema slobodnih termina'' u dvorani Krešimir Ćosić. Ipak, portal dodaje kako će se od ožujka do svibnja tekuće godine održati tri estradna spektakla te su time najavili koncerte Severine, Jelene Rozge i skupine Lord of the Dance, uz sportska događanja, što bi značilo da za nastup datuma ima.

A sad se oko cijelog događanja i sam Dukić oglasio.

"Živimo u slobodnom društvu gdje svatko sluša glazbu kakvu želi. Protiv sam svake vrste zabrane i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumijem zašto se tolika fama digla oko toga. ŠC Višnjik ima svoju upravu i svoju poslovnu politiku koja samostalno odlučuje o programu i komercijalnim sadržajima, pa i onima koji se meni osobno ne sviđaju'', stajalo je u pisanoj izjavi koju je poslao medijima.

''Osobno, nisam ljubitelj te glazbe niti bih išao na takav koncert i to je sve što imam reći o tome", dodao je, piše Dnevnik.hr.

Aleksandrim tim ni organizatori još se nisu oglasili.

Inače, još prošle godine Zadarski list pisao je da postoji interes za njezin koncert i da se njegovo održavanje planira u 2024. godini.

Podsjetimo, Prijović je rasprodala pet zagrebačkih Arena u prosincu prošle godine, a sada će pet večeri zaredom nastupiti u Gradskom vrtu u Osijeku. Koncerti su 13., 14., 15., 17., i 18. veljače.