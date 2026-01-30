ZADAR – SPLIT 82-67: Zadrani slavili u Dalmatinskom derbiju

Slavili su Zadrani rezultatom 82:67, a koji su ujedno bili bolji u drugoj, trećoj i četvrtoj četvrtini (17:15, 18:15, 25:13), dok je prva pripala Splitu (22:26).

Najučinkovitiji igrač bio je Mihailović s 24 poena, 3 skoka, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom, a potom Tišma s 15 poena i 9 skokova; Kapusta s 10 poena, 4 skoka, 5 asistencija i 1 ukradenom loptom; Mazalin s 10 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 bloka; Ramljak s 9 poena, 7 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Žganec s 8 poena, 3 skoka, 5 asistencija, 1 ukradenom loptom i 4 bloka; Tkachenko sa 6 poena, 1 skokom i 1 ukradenom loptom; Klarica s 2 skoka te Torbarina, Dundović i Gulan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kod Splita najviše se istaknuo Sikirić sa 17 poena i 4 skoka, a potom Drežnjak s 13 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Wiggins s 10 poena, 6 skokova i 2 asistencije; Jordano s 10 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Myers s 4 poena, 1 skoka i 3 asistencije; Marinelli s 3 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Dragić s 3 poena i 1 skokom; Kučić s 3 poena; Stephens s 2 poena, 3 skoka i 1 blokom; Antichevich s 2 poena i 1 asistencijom te Svoboda.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 6. veljače protiv Vienne u gostima u sklopu 18. kola AdmiralBet ABA lige u grupi B, a Split će ići u goste Krki 2. veljače u sklopu 17. kola AdmiralBet ABA lige u grupi A.