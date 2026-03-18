ZADAR – KVARNER 90-78: Pobjeda Zadrana na domaćem terenu

Košarkaši Zadra i Kvarnera danas su od 18 sati odmjerili snage u Zadru u sklopu 24. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 90:78. Prva, treća i posljednja četvrtina otišle su na stranu Zadra (22:18, 20:14, 25:21), dok je druga pripala Kvarneru (23:25).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mekić s double-double učinkom od 15 poena, 10 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Ramljak s 22 koša, 7 poena, 3 asistencije i 4 ukradene lopte; Tišma sa 17 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 blokom; Žganec s 14 poena, 6 skokova, 5 asistencija, 2 ukradene lopte i 2 bloka; Mihailović s 9 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 3 ukradene lopte; Torbarina s 8 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Mazalin s 3 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Buljević s 2 poena i 4 skoka; Tkachenko s 1 asistencijom i 1 blokom; Klarica s 1 skokom te Dundović.

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv Dubrave u gostima 20. ožujka u sklopu 25. kola SuperSport Premijer lige.