Zadar domaćin FIBA 3×3 World Toura: Svjetske košarkaške zvijezde stižu u svibnju

U srijedu, 28. siječnja, u Providurovoj palači održana je konferencija za medije na kojoj je potvrđeno da će Grad Zadar 15. i 16. svibnja biti domaćin FIBA 3×3 World Toura. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom koje se od travnja do prosinca održava u samo 14 odabranih gradova svijeta, čime se Grad Zadar svrstava uz bok svjetskim metropolama sposobnim organizirati jedan ovakav međunarodni košarkaški turnir.

FIBA 3×3 World Tour Zadar Croatia dovodi 14 najboljih 3×3 ekipa svijeta, među kojima i jednu hrvatsku, a momčadi se bore za bodove na svjetskoj FIBA 3x3 rang listi i nagradni fond od 150.000 eura.

Završnica turnira bit će praćena u nacionalnim i međunarodnim TV prijenosima, s emitiranjem u više od 40 država svijeta i procijenjenim dosegom većim od 500.000.000 kućanstava, čime će Republika Hrvatska i Grad Zadar biti predstavljeni kao vrhunska svjetska sportsko-turistička destinacija.

Vlada Republike Hrvatske prepoznala je sve prednosti koje održavanje događaja ovakvog renomea donosi Hrvatskoj te sufinancira realizaciju događaja u ukupnom iznosu od tri milijuna eura za naredne tri godine.

Za velik interes publike i međunarodne sportske javnosti zaslužan je i sam format 3×3 košarke, koja je danas, iako mlada, najbrže rastuća olimpijska disciplina, a službeno je debitirala u programu Olimpijskih igara 2020.godina u Tokiju. Riječ je o bržoj i dinamičnijoj verziji košarke koja se igra na pola terena, s tri igrača po ekipi.

Govoreći o širem značaju dolaska FIBA 3×3 World Toura u Hrvatsku, u ime ministra turizma i sporta Tončija Glavine, osvrnuo se Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta:

„Drago nam je što je Hrvatski košarkaški savez u Hrvatsku doveo ovo veliko natjecanje te što je Zadar postao jedna od stanica FIBA 3×3 World Toura uz 13 velikih svjetskih gradova poput Beča, Šangaja, Amsterdama i Hong Konga. Ovakvi događaji iznimno su važni za razvoj sporta, ali i za sportsku i turističku promociju naše zemlje, a dodatnu vrijednost imaju jer se održavaju u svibnju i time izravno doprinose razvoju cjelogodišnjeg turizma. Vlada je prepoznala sve vrijednosti koje Hrvatskoj donosi domaćinstvo ove svjetske serije te je podržala njezino održavanje ne samo ove godine, već i u sljedeće dvije, s ukupnim iznosom od tri milijuna eura. Siguran sam da ćemo se još jednom potvrditi kao izvrsni domaćini“.

Značaj turnira za Grad Zadar i njegov sportski identitet naglasio je i gradonačelnik Šime Erlić, istaknuvši kako je sport duboko ukorijenjen u svakodnevni život grada, a košarka zauzima posebno mjesto u njegovoj povijesti i identitetu:

“Zadar diše i živi sport 365 dana u godini. Imamo Modrićevu Zlatnu loptu, Skoblarovu Zlatnu kopačku, tu su i braća Fantela koji su nam donijeli olimpijsko zlato u Zadar, ali i brojni svjetski i europski prvaci. Ipak,košarka je nešto posebno i dio je DNA našeg grada. Košarka je za Zadar više od sporta”, rekao je gradonačelnik Šime Erlić. Prisjetio se i legendarnih imena i uspjeha koji su, kako je istaknuo, stvorili mit o zadarskoj košarci te dodatno naglasio važnost dolaska FIBA 3x3 World Toura.

“Krešo i Pino, uz mnoge druge košarkaške legende te brojne titule stvorili su mit o zadarskoj košarci. Siguran sam da će se Zadar, zahvaljujući FIBA 3x3 World Tour-u, pozicionirati kao grad još snažnije na svjetsku kartu Europe i svijeta. Hvala Ministarstvu turizma i sporta i HKS-u. Veselim se turniru i pozivam sve da dođu u svibnju u Zadar i vide uživo kako igraju najbolji od najboljih u tzv. “uličnoj košarci” koja je premašila okvire ulice i postala sport koji je zaludio sportske entuzijaste diljem svijeta.”

Vikend prije, od 9. do 10. svibnja, kao uvertira FIBA 3x3 World Tour Zadar Croatia 2026, održat će se VIII. Diadora Open, prva od 10 stanica ovogodišnjeg izdanja CRO 3x3 Toura 2026. Tour se igra po cijeloj Hrvatskoj kontinuirano do 18. do 19. srpnja kada je na repertoaru Finale 3x3 Prvenstva Hrvatske. Predstavljajući razloge dolaska FIBA 3x3 World Toura u Zadar, Kamil Novak, izvršni direktor FIBA-e, naglasio je važnost jačanja europske 3x3 scene te istaknuo Zadar kao prirodan izbor u tom razvoju.

“Iz perspektive FIBA Europe, iznimno nam je važno da Europa dobije nove događaje ovakvog formata, posebno nakon razdoblja u kojem se 3x3 košarka snažno razvijala ponajprije u Aziji. Dolazak World Toura u Hrvatsku i Zadar predstavlja veliku vrijednost, kako za hrvatsku košarku, tako i za FIBA-u i FIBA Europe. Svi u Europi i svijetu dobro poznaju iznimnu košarkašku tradiciju Hrvatske, a Zadar u tom kontekstu zauzima posebno mjesto. Njegova lokacija, obala i prepoznatljiv urbani identitet savršeno se uklapaju u koncept 3x3 World Toura.”

Ivan Vrgoč, kapetan hrvatske 3x3 reprezentacije, istaknuo je kako dolazak FIBA 3x3 World Toura u Zadar predstavlja važan trenutak i za hrvatsku reprezentaciju:

„Nakon nekoliko godina profesionalnog igranja košarke 5x5, odlučio sam se posvetiti 3x3 košarci, tražeći novi izazov i drugačiji način igre. Ta se odluka vrlo brzo pokazala ispravnom jer smo u relativno kratkom razdoblju ostvarili značajne rezultate, uključujući nastupe na Mastersima i Challengerima. Turnir u Zadru vidim kao važan korak u našem daljnjem razvoju i priliku da potvrdimo kontinuitet dobrih igara. Očekivanja od našeg tima su visoka i toga smo svjesni. Naš cilj je finale, a takav pobjednički mentalitet smatram nužnim za svaki ozbiljan sportski rezultat.“

Govoreći o širem učinku turnira, organizator i predsjednik HKS-a, Nikola Rukavina istaknuo je kako FIBA 3×3 World Tour ima snažan turistički, gospodarski i društveni potencijal.

„U Zadar dolaze najbolje svjetske 3×3 ekipe, tisuće gledatelja i iznimna međunarodna medijska vidljivost. Turnir će se prenositi na više od 50 tržišta i dosegnuti stotine milijuna gledatelja, čime Hrvatsku pozicioniramo kao modernu i sportsku snažnu destinaciju.“

Natjecanje započinje kvalifikacijskim utakmicama koje će se odigrati u petak, dok je subota rezervirana za četvrtfinala, polufinala i veliko finale turnira. Uz to, gledatelji će svaki dan moći pratiti i zabavni program u pauzama između utakmica, a atraktivnosti će uvelike doprinijeti i natjecanje u zakucavanjima (Dunking Contest) te šutu za tri poena (Shooting Contest) koji su na programu također u subotu. Ulaz na tribine bit će besplatan, a očekuje se više od 10.000 gledatelja koji će iz neposredne blizine pratiti iznimno brz i atraktivan format igre koji je 3×3 košarku u kratkom vremenu od uličnog sporta doveo do olimpijskog programa.

Zadarski turnir zamišljen je kao sportsko-urbani spektakl koji povezuje košarku, grad, glazbu i publiku. Nakon već opisanog sportskog dijela događaja, gledatelji će (također u subotu 16. svibnja, s početkom u 20 sati) imati priliku uživati i u sjajnoj postavi glazbenika, što znači da će koncerti izvođača Baby Lasagne, Vojka V i TBF-a na najljepši mogući način zaključiti FIBA 3x3 World Tour Zadar Croatia 2026.

Organizator, Hrvatski košarkaški savez, ovim putem zahvaljuje ključnim partnerima bez kojih realizacija projekta ne bi bila moguća, osobito Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu turizma i sporta, Gradu Zadru, Turističkoj zajednici Grada Zadra, FIBA-i, kao i svim službama, suradnicima i lokalnim partnerima uključenima u pripremu i provedbu događaja.