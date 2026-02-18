ZADAR – DINAMO 78-66: Zadrani porazili Dinamo u Zagrebu i ušli u polufinale Kupa!

Košarkaši Zadra posljednji su polufinalisti Kupa Krešimira Ćosića! Momčad Danijela Jusupa u Zagrebu je porazila Dinamo rezultatom 78:66 i time se pridružila ekipi Splita, Šibenke i Cibone koji su nešto ranije izborili polufinale. Zadrani su rezultatski nadigrali Dinamo u prvoj (25:21), drugoj (18:17) i posljednjoj četvrtini (20:13), a treća je ostala neriješena (15:15).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mihailović s 23 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom, a potom Ramljak s 20 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Žganec s 13 poena, 6 skokova, 5 asistencija i 1 blokom; Mazalin s 10 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 3 ukradene lopte; Klarica s 8 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Tišma s 2 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 1 blokom; Tkachenko s 2 poena; Torbarina s 1 ukradenom loptom i Dundović s 1 blokom te Buljević i Kapusta.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 6. ožujka protiv Alkara u Sinju u sklopu 22. kola SuperSport Premijer lige.