ZADAR - CRVENA ZVEZDA 67-80: Zadrani poraženi na domaćem terenu

Košarkaši Zadra danas su od 18 sati igrali protiv Crvene zvezde na Višnjiku u sklopi 15. kola AdmiralBet ABA lige u grupi B, a slavili su gosti rezultatom 67:80. Prva i posljednja četvrtina otišle su na stranu Zadra (22:21, 21:12), a druga i treća pripale su Crvenoj zvezdi (12:21, 12:26).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s double-double učinkom od 19 poena, 13 skokova i 3 asistencije, a potom Tišma s 12 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Mihailović s 11 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Klarica s 9 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Kapusta 8 poena, 5 skokova i 2 asistencije; Buljević s 5 poena i 4 skoka; Tkachenko s 2 poena i 4 skoka; Ramljak s 1 poenom, 1 skokom, 3 asistencije i 1 blokom; Torbarina 1 asistencija te Božiković, Dunović i Gulan.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 19. siječnja protiv Šibenke na Višnjiku u sklopu 17. kola SuperSport Premijer lige.