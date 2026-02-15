ZADAR – CEDEVITA JUNIOR 84-58: Zadrani uvjerljivi na domaćem parketu

Košarkaši Zadra danas su od 18 sati igrali utakmicu 21. kola SuperSport Premijer lige protiv Cedevite Junior na Višnjiku, a slavila je momčad Zadra rezultatom 84:58 i koja je uvjerljivo bila bolja u svim četvrtinama (25:16, 22:13, 21:17, 16:12).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Buljević s 14 poena, 5 skokova, 3 asistencije, 1 ukradenom loptom i 3 bloka, a potom Klarica s 14 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Tišma s 12 poena, 7 skokova, 5 asistencija i 1 blokom; Ramljak s 12 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Tkachenko s 11 poena, 6 skokova, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Bičić s 11 poena, 2 skoka, 9 asistencija i 1 ukradenom loptom; Žganec s 8 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 blokom; Torbarina s 2 poena, 5 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Dundović s 1 skokom te Mazalin i Mihailović.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 18. veljače na Višnjiku protiv Dinama u sklopu četvrtfinala Kupa Krešimira Ćosića.