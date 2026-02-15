Close Menu

ZADAR – CEDEVITA JUNIOR 84-58: Zadrani uvjerljivi na domaćem parketu

Zadar će iduću utakmicu odigrati 18. veljače na Višnjiku protiv Dinama

Košarkaši Zadra danas su od 18 sati igrali utakmicu 21. kola SuperSport Premijer lige protiv Cedevite Junior na Višnjiku, a slavila je momčad Zadra rezultatom 84:58 i koja je uvjerljivo bila bolja u svim četvrtinama (25:16, 22:13, 21:17, 16:12).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Buljević s 14 poena, 5 skokova, 3 asistencije, 1 ukradenom loptom i 3 bloka, a potom Klarica s 14 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Tišma s 12 poena, 7 skokova, 5 asistencija i 1 blokom; Ramljak s 12 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Tkachenko s 11 poena, 6 skokova, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Bičić s 11 poena, 2 skoka, 9 asistencija i 1 ukradenom loptom; Žganec s 8 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 blokom; Torbarina s 2 poena, 5 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Dundović s 1 skokom te Mazalin i Mihailović

Zadar će iduću utakmicu odigrati 18. veljače na Višnjiku protiv Dinama u sklopu četvrtfinala Kupa Krešimira Ćosića. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0