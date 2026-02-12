ZADAR - BORAC MOZZART 81-63: Zadrani upisali novu pobjedu

Košarkaši Zadra danas su odmjerili snage s Borcem Mozzartom u sklopu 1. kola play-outa AdmiralBet ABA lige. Slavili su Zadrani rezultatom 81:63 koji su rezultatski bili bolji u prvoj (28:9) i trećoj (22:10) četvrtini, a gosti su bili bolji u drugoj (13:18) i posljednjoj (18:26).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s 20 poena, 5 skokova i 2 asistencije, a potom Mihailović s 13 poena, 7 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Ramljak s 11 poena, 6 skokova i 7 asistencija; Tišma s 10 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Žganec sa 7 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 1 blokom; Torbarina sa 6 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Klarica sa 6 poena i 1 skokom; Kapusta sa 6 poena i 2 asistencije; Tkachenko s 2 poena, 2 skoka i 2 ukradene lopte; Buljević s 1 asistencijom te Dundović.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv Cedevite Junior 15. veljače u sklopu 21. kola SuperSport Premijer lige.