ZABOK – ALKAR 91-81: Alkar poražen na gostovanju

Košarkaši Alkara danas su od 20 sati igrali protiv Zaboka u gostima u sklopu 21. kola SuperSport Premijer lige, a slavila je domaća momčad rezultatom 91:81. Prva i treća četvrtina pripale su Zaboku (29:20, 22:12), dok su druga i posljednja otišle na stranu Alkara (16:18, 24:31).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Klepo sa 17 poena i 2 skoka, a potom Šiško s 13 poena, 5 skokova, 5 asistencija, 3 ukradene lopte i 1 blokom; Jukić s 12 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Hollowell s 10 poena, 4 skoka, 5 asistencija, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Gordon s 10 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 4 ukradene lopte i 2 bloka; Karamarko sa 7 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Tomašević sa 6 poena i 2 skoka; Krešić s 4 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Matulina s 2 poena, 2 skoka; Jurela s 1 asistencijom te Domazet i Pavela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati protiv Zadra u sklopu 22. kola SuperSport Premijer lige.