ZABOK – ALKAR 89-79: Alkar poražen na gostovanju

Košarkaši Zaboka i Alkara danas su od 19 sati odmjerili snage u sklopu 24. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 89:79. Prvo je poluvrijeme otišlo na stranu Zaboka (28:17, 18:14), a drugo na stranu Sinjana (21:22, 22:26).

Najučinkovitiji Igrač Alkara bio je Gordon s 18 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte, a potom Marčinković sa 17 poena, 4 skoka, 4 asistencije i 6 ukradenih lopti; Krešić sa 16 poena, 4 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Hollowell s 10 poena, 4 skoka i 2 asistencije; Jukić sa 6 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Cvitanović s 5 poena, 2 skoka i 3 asistencije; Klepo s 5 poena i 1 skokom; Spaleta s 2 poena i 1 skokom; Šiško s 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Jurela s 2 skoka te Tomašević i Karamarko.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 21. ožujka protiv Cibone u Sinju u sklopu 25. kola SuperSport Premijer lige.