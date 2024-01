ZA NAJEŽIT SE Nižetić o Hajdukovoj neslužbenoj himni: "Znali smo da imamo dobru pismu, ali da će to prerast tako u ovo nešto..."

Videospot koji je pjesma "Dalmacijo" čekala gotovo 3 desetljeća, snimljen je na Poljudu uz pomoć Torcide. Ovu neslužbenu himnu Hajduka otpjevao je Alen Nižetić još kada je bio član grupe Tutti Frutti. A ovom prilikom Hrvoju Kroli za In magazin otkrio je i kako je proslavio svoj 52. rođendan te koja je tajna uspješnog braka u kojem je već 30 godina.

Trebala su gotovo 3 desetljeća da pjesma ''Dalmacijo'' dobije svoj zasluženi video. Uz pomoć Torcide i lokacije na Poljudskoj ljepotici, Alen je otpjevao još jednom ovu neslužbenu himnu Hajduka, koju je prvi put zapjevao u grupi Tutti Frutti davne 1996. godine. U uspjeh pjesme tada nitko nije bio siguran.

''Nije nikome bilo to na kraj pameti. Mi smo išli na Neum fest, svake godine je bio festival dolje, Jurica Pađen je tada bio direktor festivala. Zvao je Nenu Ninčevića bi li mi došli dolje s pjesmom koja je malo drugačija od Tutti Fruttija, da bude kao rock Dalmacija. Mi smo znali da imamo dobru pismu ali da će to prerast tako u ovo nešto što traje skoro 30 godina to nikome nije bilo ni na kraj pameti i hvala svim ljudima je održavaju na životu'', govori Alen Nižetić.

Ovim videospotom Alen je spojio svoje dvije ljubavi, glazbu i sport. Svojedobno je nogomet bio njegov prvi odabir, ali ga je tvrdoglavost spriječila da ostvari karijeru u tom pravcu. Sada se s osmijehom prisjeti tih vremena.

''Tada sam ja trenirao u Splitu i onda je došao trener prije derbija pravih igrača ''Splita i Šibenika'', bilo se skupilo puno trave na travnjaku i onda je on nasumično odabrao tko će kupiti to. Onda je meni kao mulcu bilo zašto baš nas trojica? I onda je on meni rekao ako hoćeš trenirati moraš bit discipliniran, il ćeš slušati i čistiti travu ili nemoj doći više. Ja sam se naljutio i više nisam došao i sad mi je još uvijek krivo jer su rekli da nisam bio loš'', govori Alen.

Siječanj je mjesec u kojem splitski pjevač slavi i svoj rođendan, ove godine je proslavio 52. rođendan, priznaje, kako više nije od velikih slavlja, ali zato da može - evo koji bi savjet dao mladom Alenu.

''Reka bih mu da bude malo ambiciozniji. I da ne radi pauze od 6-7 godina u ovom poslu jer to je strašno opasno jer te ljudi zaborave. Tako da imam tu jedan prazan hod od 7 godina i da mogu ponoviti to ne bi napravio. I da više snima i da više bude prisutan'', kaže Alen.

Alen je u braku 30 godina sa suprugom Helenom i na glasu su kao jedan od najskladnijih parova na našem estradnom nebu. Napominje kako mu datumi godišnjica nisu uvijek bili jača strana, ali zato iznenađenja supruzi rado pripremi.

''Što idem stariji to sam romantičniji, kad sam bio mlađi momak to baš nisam znao ali sad nadoknađujem te neke stvari jer ona je majka moja dva sina. Ona je bila potpora cijeli moj život jer nije se bilo lako ni nositi sa mnom. Kad sam ja počeo bilo je tu 10 – 12 godina baš prave karijere gdje mene nije stalno bilo doma i ona je ponijela na svojim leđima i sve te pubertete i svaka joj čast'', govori Alen.

U 2024. godini pjevač je donio odluku i da treba biti aktivniji na društvenim mrežama, tako da je nakon dugog odbijanja napravio svoj profil kako bi lakše komunicirao s publikom.

''Dosta me znaju zvati da dođem ovako na recimo na neku svadbu pola ure kao gost i onda kažu jedva smo došli do tebe. Zvali smo ovoga, pa onoga, pa jedva smo došli. Ali eto sad mogu doć bez problema. Najviše sam to napravio radi kontakta, eto ja u 52. napravio instagram tako da nikad nije kasno'', kaže.

A osim iznenađenja na društvenim mrežama, Alen za ovu godinu priprema i ona glazbena, koja će bez sumnje oduševiti njegovu publiku.