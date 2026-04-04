WhoScored: "Luka Vušković je najbolji stoper svijeta"

Luka Vušković je ovogodišnja prava senzacija, a svojim igrama oduševio je i najveće nogometne kritičare, a nove brojke su stvarno čudesne.

Prema portalu WhoScored, hrvatski stoper je najbolje ocjenjeni branič među najboljih pet liga Europe.

Vušković dominira u dresu HSV-a i prosječno po utakmici zaradi ocjenu 7.32, a to je bolje od svih najboljih braniča današnjice, piše GOL.hr.

Krenula bitka između Real Madrida i Barcelone

Mladi hrvatski branič Luka Vušković ponovno je u središtu pozornosti europskih velikana, a najnovije informacije donose pravi transfer-spektakl. Prema pisanju uglednog portala Tribuna.com, predsjednik Real Madrida Florentino Perez odlučan je u namjeri da dovede talentiranog stopera i to pod svaku cijenu.

Navodno je Perez spreman izdvojiti značajna financijska sredstva kako bi osigurao Vuškovićev potpis, čime bi izravno pokvario planove najvećeg rivala Barcelone. Katalonci su već neko vrijeme ozbiljno zainteresirani za mladog Hrvata, no čini se da je Real sada preuzeo inicijativu.

''Perez ovog ljeta ulaže sve u transfer Vuškovića?'', piše Tribuna.

Luka Vuskovic is the highest-rated centre-back (7.32) in Europe's top five leagues this season across all competitions. 💪🔥@HSV | #HSV pic.twitter.com/O8YK1rt9Fm — WhoScored (@WhoScored) April 3, 2026

Hoće li Vušković završiti u Madridu ili Barceloni ili će se u utrku uključiti netko treći, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno: interes za mladog Hrvata nikad nije bio veći.

Danas vrijedi čak 65 milijuna eura, a do ljeta bi to moglo i narasti.