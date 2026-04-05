Vušković pogodio stativu pa otkrio: “San mi je igrati s bratom u Hamburgu”

Nogometaši HSV-a i Augsburga odigrali su 1:1 u 28. kolu Bundeslige. Gosti su poveli u 22. minuti pogotkom Arthura Chavesa, dok je domaćin do izjednačenja stigao u 60. minuti preko Ransforda Yeboaha Königsdörffera.

HSV je od 64. minute igrao s igračem manje nakon što je crveni karton dobio Miro Muheim, no uspio je zadržati bod.

Samo tri minute nakon izjednačenja domaći su mogli do potpunog preokreta. Nakon kornera najviši u skoku bio je hrvatski stoper Luka Vušković, ali njegov snažan udarac glavom završio je na stativi.

Devetnaestogodišnji hrvatski branič odigrao je cijelu utakmicu, a ove sezone upisao je 27 nastupa u svim natjecanjima uz pet pogodaka.

O budućnosti i želji za igranjem s bratom

Vušković je nakon utakmice govorio o svojoj budućnosti i ugovoru s Tottenhamom.

„Nakon ove sezone ponovno ću biti igrač Tottenhama. Imam ugovor do 2030. godine. Moj san je igrati s bratom u Hamburgu. Dao bih sve za to, a i Tottenham to zna“, rekao je.

Njegov stariji brat Mario Vušković uskoro bi se trebao vratiti nogometu nakon suspenzije zbog dopinga. Posljednju utakmicu odigrao je u studenom 2022., a prema pravilima, u rujnu će ponovno moći trenirati s momčadi, dok bi se na teren trebao vratiti u studenom.