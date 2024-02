VUČEVICA ĆE BITI CENTAR IZVRSNOSTI ZA VATROGASCE IZ CIJELE EUROPE Na sastanku se naglasio značaj ovoga projekta kao regionalnog lidera u vatrogasnoj obuci

U Vučevici se danas raspravljalo o nastavaku realizacije projekta Nastavnog regionalnog središta za naprednu obuku u vatrogastvu i civilnoj zaštiti. Okupili su se župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, ministar regionalnog razvoja i EU fondova Šime Erlić te predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.

Župan Blaženko Boban spomenuo je značaj ovog projekta kao centar izvrsnosti za vatrogasce iz cijele Europe koji će biti opremljen najsofisticiranom opremom koja će omogućiti visoku kvalitetu obuke u kontekstu vatrogastva i civilne zaštite.

"Ovo je projekt koji je postao prepoznatljiv na području Hrvatske, ali i cijele Europe. Moram reći da je ovo tek pola cjelokupnog projekta, imamo još dva objekta označena B i C plus požarna kuća i poligoni. U B objektu je planiran jedan bazen i učionice i zapravo sve interijerski što je moguće napraviti za vježbanje i treniranje u segmentu spašavanja i na moru i na kopnu. U C objektu je planiran smještaj. Nama je cilj da ovaj objekt bude samoodorživ i da kroz ugovore s drugim vatrogasnim službama iz Europe i svijeta on postane takav", kazao je župan.

Financiranje ovog projekta dolazi iz nekoliko izvora. U sklopu Interreg projekta osigurano je 10 milijuna eura, a oko 9 milijuna eura će se omogućiti iz nekih drugih fondova. S obzirom da objekt već ima građevinsku dozvolu, župan je najavio i raspisivanje javne nabave polovinom godine.

Predsjednica Europske komisije potvrdila značaj ovoga projekta

Ministar regionalnog razvoja i EU fondova Šime Erlić napomenuo je kako je današnji sastanak početak međunarodno priznatog projekta kojem je priznanje dala i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Vučevica i ovaj projekt jedan je od regionalnih europskih centara i jedan od najpoznatijih Interreg projekata uopće. Zadnjih deset godina otkad smo članica Europske unije, velika je stvar da se iz Interreg projekta u ovakvom obujmu financira projekt koji je u suradnji s talijanskim partnerima. Na kraju krajeva tome je priznanje dala i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja je posjetila projekt i time potvrdila njegovu važnost i značaj u europskom kontekstu", kazao je ministar.

Do sada je odrađeno pola posla i sukladno projektu koji je planiran u okviru Interrega ostale su još dvije blokovske zgrade B i C koje ukupno koštaju 20 milijuna eura. Da bi se omogućio ostatak financiranja, nominirati će ovaj projekt kao jedan od strateških projekata Interreg programa u okvirima Trilateralnog programa Interrega. Time će ovaj dio regije postati vodeći centar za obučavanje vatrogasaca. Osim toga, ministar je najavio da će se dio financiranja osigurati kroz Fond za konkurentnost i koheziju u okvirima Europskog fonda za regionalni razvoj.

"Naravno svim ovim realizacijama i vizijom koju je imala vatrogasna zajednica mi smo sada došli do pola posla i sukladno projektu koji je planiran okvirom Interrega ostalo je još blok odnosno dvije blokovske zgrade B i C koje ukupno koštaju oko 20 mil eura. Mi smo u surandji sa županijom pronašli način na koji ćemo osigurati daljnje financiranje ovoga projekta. Drugi dio financiranja ćemo osigurati kroz program Europskog fonda za regionalni razvoj iz Fonda za konkurenost i koheziju. Sretan sam što smo u prilici razvijati ovaj benchmark projekt, primjer projekta na razini Europske unije i zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom napraviti ovaj centar.

Sofisticirana oprema centra za obuku vatrogasaca

Ante Ivanović, voditelj organizacijskih i međunarodnih poslova te EU projekata pri Javnoj ustanovi vatrogastva dodatno je objasnio za što će ovaj centar biti opremljen te što to znači na razini Europske unije.

"Što s tiče same organizacije riječ je najsofisticiranoj opremi, poligonima, požarnom kućom u sklopu koje će biti i trening galerija gdje će se provjeravati fizička spremnost. Centar je zamišljen ne samo u smislu edukacija već i u dizanju spreme u smislu požarne preventive.

Što se tiče međunarodne scene, već smo prošle godine potpisali sporazum sa vatrogasnom zajednicom Baden Wurttenberg. Zadnjih par godina obučavamo vatrogasce s područja Europe pogotovo u sferi gašenja šumskih požara. Ovaj centar i je zamišljen kao centar izvrsnosti za šumske požare. Važno je napomenuti da smo i nastavna baza splitsko FESB-a i forenzike. Vatrogasci koji vrše neku navalu u požarnoj kući, iza njih dolaze studenti forenzike koji će doći istraživati. Želimo potaknuti taj praktičan aspket učenja", zaključio je Ante Ivanović.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić