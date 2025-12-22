Vrijeme se potpuno minjenja na Badnjak, dio zemlje snijeg, dio kiša. Tek prema kraju godine prava zima kuca na vrata!

Jučer je iza 16 sati počela kalendarska zima i to trenutkom zimskog solsticija. Sunce je najniže na horizontu u godini, a svijetli dio dana uskoro će se početi produživati. Usprkos tome, temperature će prosječno padati još neko nevrijeme.

Mnogi su uživali posljednjih tjedana u pretežno stabilnom vremenu, a osobito na Jadranu bilo je i natprosječno toplo. Kako smo najavili, sinoptička situacija nad Europom bitno se mijenja i natprosječna toplina neće dugo potrajati. Ipak, valjda naglasiti nekoliko stvari.

Prvo, zahlađenje neće doći naglo, postupno će biti hladnije - u unutrašnjosti od Badnjaka, kod nas od Božića. Ipak, ozbiljnije zahlađenje vjerojatnije je tek u posljednjim satima novog tjedna.

Ciklona nam donosi kišu, prvenstveno na Badnjak. Istog dana snijeg će padati u Gorskom kotaru, dijelu Like i dijelu središnje Hrvatske, stoga će ti krajevi ove godine imati bijeli Božić. Kada već neće biti bijel na Jadranu, barem će biti suh prema novim prognozama.

Danas će biti pretežno sunčano, u kotlinama Dalmatinske zagore uz maglu. Na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo, navečer će lokalno biti pojačano. Uz obalu uglavnom levant, podno Velebita bura. Minimalne jutarnje temperature zraka od -5 do 2°C u Dalmatinskoj zagori, od 2 do 10°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

U utorak jače naoblačenje. Povremeno će biti kiše, iako neće padati cijeli dan, mjestimice će pasti do 20 litara po metru kvadratnome. Na moru će puhati umjereno do jako jugo, uz obalu jugo i levant. Jutro će biti toplije, najviše dnevne temperature u blagom padu, od 8 do 14°C.

Srijeda (Badnjak) će biti oblačan, kišovit i vjetrovit. Ipak, više kiše prema otocima i jugu, manje u sjevernoj Dalmaciji. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru s vrlo jakim udarima, krajem dana će okretati na levant i buru. Jutro relativno toplo, danju većinom od 9 do 15°C. Badnja večer će u mnogim predjelima biti nestabilna.

U četvrtak (Božić) bit će djelomično sunčano suho. Puhat će slaba do umjerena bura, jača podno Velebita. Bit će umjereno hladnije, najviše dnevne temperature od 7 do 13°C

U petak i subotu pretežno vedro. Puhat će slaba do umjerena bura. Jutro i noći bit će još hladniji pa je u Dalmatinskoj zagori moguć slab mraz. Najviše dnevne temperature od 7 do 13°C

Veći dio nedjelje bit će sunčan. Krajem dana moguće je prolazno naoblačenje uz naglo jačanje bure. Danju će temperatura biti bez veće promjene u odnosu na prethodne dane, prema večeri početak zahlađenja.

Sve je izvjesnije da će početkom sljedećeg tjedna zima stići i u Dalmaciju, barem temperaturno.