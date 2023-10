VRIJEME IZGUBILO "KOMPAS" Nevjerojatno, ali već ove nedjelje moguć je povratak na 30 stupnjeva! Evo što nas očekuje sljedećih 10 dana

Za svega 9 dana naći ćemo se točno na polovini klimatološke jeseni, a od jeseni u Hrvatskoj i velikom dijelu Europe još nema ni "j". Topla i stabilna anticiklona već tjednim ima dominantan utjecaj na vrijeme, a ne samo da se takva situacija neće promijeniti do kraja aktualnog tjedna, već neće ni do kraja sljedećeg!

Jučer je bio još jedan sunčan i vrlo topao dan u nizu. Najviše dnevne temperature zraka u Dalmaciji su ponegdje dosegle 28°C. Dok će u petak i subotu temperaturno biti slično, u nedjelju će biti 2-3 stupnja toplije pa se mogu očekivati dnevni temperaturni rekordi jer će u nekim predjelima temperatura zraka biti oko 30°C.

Danas nas očekuje vedro vrijeme. Ujutro i navečer slaba bura, podno Velebita jaka. Danju slab vjetar s jugozapada i zapada, kasno popodne na otvorenom umjeren sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature u Zagori od 8 do 15°C, uz obalu i na otocima od 16 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 24 do 29°C.

Pretežno vedro bit će tijekom subote. Noći slaba bura, danju tiho ili će puhati slab vjetar s mora, nešto jači tek kasno popodne prema otvorenom. Minimalne jutarnje temperature u Zagori od 7 do 14°C, uz obalu i na otocima od 15 do 20°C. Najviše dnevne temperature od 23 do 28°C.

Stabilno i pretežno sunčano bit će tijekom nedjelje. Ujutro tiho, danju će na moru malo ojačati zapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura koja će podno Velebita biti vrlo jaka. Minimalne jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne od 25 do 30°C.

Cijeli sljedeći tjedan bit će pretežno vedro i natprosječno toplo. Bure će biti još u ponedjeljak ujutro, zatim nas do nedjelje očekuje tiho kada će početi jugo.