Vrijeme će za vikend biti savršeno. Ipak, na vidiku je promjena vremena čak i u Dalmaciji

Posljednja ciklona Dalmaciji nije donijela puno ili imalo kiše, ali su bura i tramontana umjereno spustili i dnevne i jutarnje temperature zraka.

Lakše se diše, osobito noću, a u dijelovima Dalmatinske zagore minimalne temperature padaju i ispod 15 stupnjeva Celzijusa.

Kraj tjedna donosi stabilno i ponovno malo toplije vrijeme. Iako će fronta zahvatili unutrašnjost zemlje tijekom nedjelje, ona neće stići do juga.

Danas nas očekuje pretežno vedro. U noći će puhati slaba bura, danju slab maestral. Popodne na moru, osobito među otocima može biti umjerenog zapadnog vjetra. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 19 do 23°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Sunčano će biti i tijekom subote. Ujutro tiho ili burin, danju većinom slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 13 do 18°C, uz obalu i na otocima od 20 do 24°C. Najviše dnevne temperature od 28 do 39°C.

Stabilno i pretežno sunčano bit će u Dalmaciji u nedjelju. Jutro većinom tiho, no popodne će ponovno jačati vjetar koji će na moru biti sa sjeverozapada, uz obalu jugozapada. Bit će još malo toplije.

Stabilno će u Dalmaciji biti u prvom dijelu tjedna s temperaturama bez veće promjene. U srijedu će na moru zapuhati jugo kao znak promjene vremena. Znatno nestabilnije vrijeme vjerojatno nas očekuje u drugom dijelu sljedećeg tjedna.