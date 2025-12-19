Vremenska "koplja" nad nam se lome baš na Božić. Mogao bi to biti uvod u dolazak prave zime

Za razliku od studenog, koji je opravdao ime i donio nekoliko hladnih prodora zimskog karaktera, ovogodišnji prosinac u Dalmaciji protječe u znaku toplog vremena. Tako će i ostati sljedećih dana, ne samo ovog tjedna nego i u prvom dijelu sljedećeg. No, sve je izglednije da će upravo Božić označiti veliku prekretnicu, ne samo kod nas, nego i mnogo šire kada su u pitanju vremenske prilike.

Sljedećih dana sinoptička situacija u Europi će se, uvjetno rečeno, obrnuti. Dok smo zadnjih dana i tjedana imali zonalno, odnosno izraženo zapadno visinsko strujanje s Atlantika, koja Starom kontinentu donosi toplinu, postupno će se nad Skandinavijom razviti anticiklona s tendencijom širenja prema Sjevernom moru i zapadnije, a to će značajno promijeniti visinska strujanja nad Europom.

Dok će se nad sjeverom Europe uspostaviti blok, srednje Sredozemlja upravo će nad Božić ugostiti prilično razvijenu ciklonu s centrom oko sjevera Italije.

Danas će biti djelomično, a u dane vikenda i pretežno sunčano. Vjetar će većinom biti slab. Za vikend je u kotlinama Dalmatinske zagore moguća magla. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 2 do 7°C, uz obalu i na otocima od 7 do 12°C. Najviše dnevne temperature zraka danas od 12 do 17°C, u dane vikenda neznatno niže.

U ponedjeljak i utorak slično vrijeme, iako će na moru zapuhati umjereno, ponegdje na udare i pojačano jugo i levant. Danju će se zadržati toplo, nerijetko i preko 15°C,

U srijedu, na Badnjak, još će biti pretežno sunčano, ali kasno navečer očekuje se postupno naoblačenje. Danju će biti toplo za dio godine a ni večer neće biti hladna.



Prema aktualnim prognostičkim materijalima ciklona u četvrtak, na Božić, vjerojatno donosi kišu. U Lici i Gorskom kotaru bit će snijega, a snijeg je moguć u višim planinama Dalmacije. Puhat će levant i bura i bit će hladnije.

Nestabilno će biti i u petak. Čini se da će prema kraju godine biti sve hladnije. Iako se radi o dalekom razdoblju, postoji umjerena mogućnost prave zime i u naše krajeve, barem temperaturno.