Vraća li se vojni rok u Hrvatsku? Evo što otkriva ministar

Ministar obrane Ivan Anušić na obilježavanju 31. obljetnice VRO Maslenica govorio je i o uvođenju vojne obuke u Hrvatskoj, izvještava N1.

"Tom smo akcijom dokazali da nismo samo operativno sposobni braniti svoj teritorij nego i oslobađati. Na kraju krajeva, to je bila uspješna akcija koja je završila operacijom Oluja, kojom je u potpunosti oslobođen naš teritorij. Maslenica je bila jedna od većih i bitnijih akcija u Domovinskom ratu u kojoj je spojen jug s ostatkom Hrvatske", rekao je ministar obrane Ivan Anušić o akciji Maslenica.

"Idemo u tom smjeru"

Dotaknuo se i uvođenja vojnog roka.

"Kad govorimo o služenju vojnog roka, on je 2008. godine zamrznut. Nakon toliko godina neimanja kontinuiteta služenja vojnog roka, nije to pitanje koje se može odgovoriti samo iz rukava. To je preozbiljna tema koja zahtijeva operativni, financijski, infrastrukturni i politički konsenzus. Idemo u tom smjeru. U trenutku kad struka bude odlučila koji je najbolji način za vratiti nazad vojnu obuku, tada ćemo to predočiti javnosti", kazao je.

Za kraj je rekao: "Kad govorimo o vojnoj obuci, to ni u jednom trenutku ne smije postati politička tema. U smislu da od izbora do izbora političke stranke uvode ili ne uvode vojni rok. Geopolitička situacija u okolici Hrvatske i u cijelom svijetu zahtijeva politički konsenzus oko tog pitanja."