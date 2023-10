VOLI SEBE DOVOLJNO DA USTANEŠ OD STOLA GDJE TI SE NE SERVIRA POŠTIVANJE! "Pitajte ljude koji su desetljećima u braku - što ih veže?"

[S]vi mi imamo granicu do koje drugi mogu ići. Neki imaju dosta bonusa, a svaki taj bonus ide na našu štetu. Što više popuštaš, ljudi sebi više dozvoljavaju. To je naprosto tako. Ponekad misliš da će se neke stvari popraviti, to je puko zavaravanje. Ne, neće. Shvatite to. Ne treba pognuti glavu, i trpjeti. Od osam milijardi ljudi, zašto bi jednima te istima davali nove šanse? Znaju ljudi šta rade, ili misle da mogu to raditi u nedogled. Žao mi ih je, jer se varaju. I kad te izgube, onda se čudom čude. Naravno, ja budem kriva, jer sam trebala popustiti opet, i tako u nedogled.

Neke ljude pustiš jer te nije briga, ali oni do kojih mi je stalo, nemaju baš bonusa. Znaju šta rade, to je jedina istina. Uzmu te „zdravo za gotovo.“ Tu si, i misle da ćeš uvijek tu biti. Hm. Ostaješ ondje gdje dobiješ ono što zaslužuješ. A ondje gdje te ne poštivanju, gdje ti umjesto poštovanja serviraju njegovu suštu suprotnost, jednostavno odeš.

Ako mi osoba ne odgovara, jednostavno se odmaknem

Nije to bahatost, to je poštivanje same sebe. Jednostavno, trebaš voljeti sebe dovoljno da odeš od ljudi koji ti ne serviraju poštovanje. Nisam savršena, nitko nije. Imam dosta mana, ali i vrlina, uostalom, kao i svi mi. Poštujem različitost, odstupanja u bilo kojem pogledu, ono što druga osoba jeste, a zauzvrat tražim to isto. Ne želim nikoga mijenjati, nego prihvatiti. To je temelj svakog odnosa. Ako mi osoba ne odgovara, jednostavno se odmaknem. Poštedim sebe i druge mučnog odnosa, usiljenog i lažnog. Jer, sve što je lažno, nije za mene, nije za nikoga.

Uvijek poštuj sebe dovoljno da ne radiš ono što se kosi s tvojim uvjerenjima, da ne trpiš ono što ne moraš, da ne moliš pred zatvorenim vratima. Na silu ne ide ništa, ali doslovno ništa. Pitajte ljude koji su desetljećima u braku, što ih veže? Ljubav? Ne, jer onaj prvi nalet emocija izblijedi, i ako se ne njeguju, sve se razvodni. Veže ih poštivanje, veže ih nešto neraskidivo, jer se voli na drugačiji način. Svaki odnos se gradi, a ako su temelji poštivanje, nema te sile koja to može srušiti. Ne znaju to svi, nisu naučili.

Voljeti sebe na zdrav način je umijeće

Većina samo troše emocije, i onda im na kraju ne ostane ništa. Postaju stranci. Uvjet za poštivanje je da voliš sebe i znaš svoju vrijednost, onda je lako prihvatiti drugu osobu, sa svim onim što ona jeste. A voljeti sebe na zdrav način je umijeće. Ne pišem o narcisoidnosti. Pišem o prihvaćanju sebe sa svim manama. Nitko nije idealan, ni fizički, a ni po drugim pitanjima. Onog trenutka kada shvatiš da si posebna drugačija, svoja, i da su mane dio tebe, tog trenutka se oslobađaš okovana niže vrijednosti, i nemaš nikakvu potrebu da se uspoređuje bilo s kim. Poštuj mane, i pretvori ih u vrline. Da, moguće je to. Moja mana je tvrdoglavost, a ja sam je upotrijebila da bih napravila ono što sam mislila da nije moguće. Moja mana je što sam napokon prestala trpjeti bilo što, a to samo miče ljude iz mog života. Nema veze. Ostaju oni probrani, oni koje poštujem i koji me poštuju.

Poštivat ću te sve do trenutka kada to zloupotrijebiš, a onda… adios. Dajem što dobijem, ni trunke više.