Vlatka Pokos žestoko udarila: "Ucviljeni udovci dobivaju još malo medijskog prostora i slave, ničim zaslužene. Još malo predstave"

Vlatka Pokos kroz dvije je Instagram objave iznijela niz osobnih i emotivnih poruka o, kako je napisala, "bolesno licemjernom svijetu" u kojem je, prema njezinim riječima, "postalo teško, gotovo nemoguće reći istinu".

"Za mene je najlakše i jedino moguće govoriti istinu. Ali za većinu nije. Jer istina je jednostavna, ali može povrijediti, zar ne? Pa se odlučujemo na laži", napisala je Pokos. U istoj objavi ustvrdila je da se, kako kaže, šire "laži o onima kojih više nema", odnosno "lijepe laži ali ipak, samo laži", dodajući da se nekima nakon smrti "daju zasluge i kvalitete koje nikada za života nisu pokazali".

"Licemjerne 'novinare' ne zanima istina"

Pokos je u objavi posebno oštro govorila o medijima i jednom muškarcu kojeg nije imenovala.

"Ucviljeni udovci dobivaju još malo medijskog prostora i slave, ničim zaslužene. Još malo predstave, grčke tragedije i samosažaljenja na račun mrtvih mladih žena koje su monstruozno tretirali dok su bile žive", napisala je. Dodala je i da "posljednja žrtva odavno nije bila u vezi s dotičnim", te ustvrdila da je bila "ponižena i potjerana bez ičega, poput mene".

"Licemjerne 'novinare' ne zanima istina. Zanima ih podilaženje jednom muškarcu koji nikada, niti jednu ženu za života nije tretirao s pažnjom i ljubavlju. Niti jednu", poručila je.

U završnom dijelu prve objave Pokos se osvrnula i na pokojnu glumicu, navodeći da joj se prije smrti ispričala.

"Pokojna glumica, koja je nažalost napustila ovaj svijet premlada mi se prije svoje tragične smrti ispričala. U cijeloj priči, rekla je, najviše joj bilo žao što je mene povrijedila", napisala je. Dodala je i da joj je, kako tvrdi, "i prije toga sve oprostila znajući da ne razumije u što se upustila", a objavu zaključila riječima: "Počivala u miru."

Druga objava: "Sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna"

Nedugo nakon toga uslijedila je i druga objava, u kojoj je Pokos otvorila temu sjećanja i odnosa s, kako navodi, "jednom djevojčicom, a danas mladom ženom".

"Ne znam je li ova objava prikladna ili nije, možda ću je zažaliti… ponekad su sjećanja jako selektivna i neobično lažna; gotovo kao da su nametnuta", napisala je. Potom je opisala odnos pun brige i privrženosti, navodeći da je tu djevojčicu upoznala "kao bebu od 15 mjeseci", da joj je "prematala pelenice i češljala prekrasnu kosicu", "pjevala pjesmice i ljubila vruće čelo u temperaturi", kao i da ju je pratila "na balet, jahanje, vrtić i školu".

"Koja joj je nesebično dala punih šest godina svog života i beskrajno puno ljubavi… Doista, sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna", napisala je.

U završnici druge objave Pokos je spomenula i svoj nedavni rođendan. "Moj rođendan je bio prije nekoliko dana i začudo, jedna malena djevojčica koja je zauvijek ostala u mome srcu, nije imala baš nikakvih sjećanja… Doista, čudna su pojava ta sjećanja. Gotovo lažna", poručila je.

Lana Radeljak prisjetila se Dolores Lambaše

Podsjetimo, kći hrvatskog poduzetnika Josipa Radeljaka Dikana (82), Lana Radeljak (25), danas se prisjetila preminule glumice Dolores Lambaše dirljivom objavom na Instagramu. Na dan kada bi Dolores slavila 45. rođendan, Lana je podijelila njihovu zajedničku fotografiju s putovanja, na kojoj poziraju u opuštenom ljetnom izdanju ispod palme.

Dolores se rodila na današnji dan 1981. godine, a poginula je 2013. godine. Bila je partnerica Josipa Radeljaka Dikana. Nadodajmo i da je Vlatka Pokos bila partnerica Josipa Radeljaka.