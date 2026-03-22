Vlatka Pokos najavila novi projekt, evo o čemu će pričati

Nekadašnja pjevačica i TV voditeljica Vlatka Pokos najavila je povratak u medijski prostor na posve nov način. Na svom Instagram profilu objavila je pokretanje vlastitog podcasta pod intrigantnim nazivom "Zhuta Minuta", u kojem, kako kaže, planira obrađivati teme o kojima se u javnosti rijetko govori iskreno.

Svojim pratiteljima, ali i, kako sama kaže, "mrziteljima", poručila je da će se njezin novi projekt baviti ozbiljnim temama koje pogađaju mnoge, a o kojima se i dalje nedovoljno govori.

"Dragi pratitelji, dragi mrzitelji i svi ostali koji me prate, s ponosom mogu objaviti da ce se uskoro početi emitirati moj podcast Zhuta Minuta! Bavit ćemo se ozbiljnim temama poput mizoginije, diskriminacije po životnoj dobi, epidemije usamljenosti i menopauze", stoji u njezinoj objavi.

