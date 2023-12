VK Jug za stoti rođendan dobio svoju slikovnicu, predstavljanje 8. prosinca u Lazaretima

– Vaterpolski klub Jug Adriatic osiguranje u prosincu ove godine slavi stoti rođendan, a na dar je dobio svoju slikovnicu 'Priča o ježu jugašu', nastalu u izdnju DuLista. Promocija slikovnice održat će se u petak, 8. prosinca 2023., u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala i gradske tvrtke Baština u Lazaretima, na adresi Frana Supila 8, s početkom u 18 sati, a u knjižarama je dostupna od 1. prosinca. Priču za najmlađe o najtrofejnijem hrvatskom sportskom kolektivu napisala je glavna urednica DuLista, Barbara Đurasović, a ilustrirala dubrovačka slikarica Iris Lobaš Kukavičić.

Autorica Barbara Đurasović ističe kako punih stotinu godina u kontinuitetu vaterpolisti Juga žive s gradom i uz grad te su postali dio identiteta Dubrovnika.

„Najtrofejnija hrvatska momčad, s čak 69 osvojenih trofeja u svojoj povijesti, VK Jug Adriatic osiguranje u prosincu ove godine slavi svoj 100. jubilej. Znajući da se velika proslava sprema za lipanj 2024., kada klub obilježava stotu godišnjicu od prve odigrane utakmice u Portu, smatram da bi bilo lijepo čestitku i DuListov dar klubu uputiti baš za njegov rođendan u prosincu“, podijelila je Đurasović.

Podloga za slikovnicu bila je velika klupska monografija '5 do 100' autora Željana Konsua, u kojoj su iznesene sve činjenice, rezultati, uspjesi, trofeji, ali i porazi najtrofejnije hrvatske momčadi. Povijest i sportske uspjehe Barbara je sažela i prilagodila djeci. Tako je glavni junak slikovnice jež koji pripovijeda Jugovu priču, i to ne samo priču o brojnim pobjedama kluba, već priču o ljubavi, zajedništvu, ponosu, trudu, odricanju, roditeljima koji vode svoju djecu na tribine, prate ih na prve treninge, tradiciji, gradu, jer, naglašava autorica – sve je to Jug.

"Jug je institucija Grada te osjećam veliku odgovornost ilustrirajući povijesne trenutke kluba"

Iris Lobaš Kukavičić, slikarica i ilustratorica slikovnice, već više od dva desetljeća održava vezu s vaterpolom. Naime, njena prva izložba početkom 2000-ih bila je vezana upravo uz ovaj sport. Tada je odlučila galerijski prostor pretvoriti u bazen s levitirajućim figurama čiji pokret asocira na vaterpolsku igru, a te skulpture danas se nalaze u Zračnoj luci Ruđer Bošković. Sto godina postojanja jednog kluba, ističe Iris Lobaš Kukavičić, nije mala stvar.

„Jug je institucija Grada te osjećam veliku odgovornost ilustrirajući povijesne trenutke kluba vrijedne divljenja. Tolike su generacije prošle kroz klub, generacije očeva i sinova, a svaka je za sobom ostavila, ne samo impresivne rezultate, nego i ponos koji se može osjetiti kroz avanture ježa jugaša“, istaknula je Lobaš Kukavičić.

Na promociji slikovnice, uz autoricu Barbaru Đurasović i ilustratoricu Iris Lobaš Kukavičić, sudjelovat će i dubrovački srebrni olimpijac, a ujedno i sportski direktor VK Jug Adriatic osiguranja Ognjen Kržić i najtrofejniji hrvatski vaterpolist s kapicom Juga Maro Joković.

Ježevu priču na engleski jezik preveo je istaknuti prevoditelj i glumac Filip Krenus pa će se u knjižarama, uz hrvatsko izdanje, moći kupiti i slikovnica 'The Tale of Jug the Urchin', a zgode ponosnog stogodišnjaka će sigurno izaći i izvan granica Hrvatske.