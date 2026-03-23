Vjera je potpuno promijenila život naše pjevačice: 'Događale su se neke vrlo loše stvari i On je našao svoj put do mene'

Gostujući u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Dina Termana, pjevačica Ivana Kovač nedavno je otvoreno govorila o vjeri. "Privatno nisam pretjerano zanimljiva osoba koja radi ekscese ili ludosti. Prilično sam smirena i pribrana. Moram priznati da jako puno molim, svaki dan sam na misi. To mi donosi puno mira. Zaista se trudim živjeti Evanđelje, što je jako teško. To je doslovno rezanje samoga sebe na sto komada", rekla je Ivana. Posebno snažno govorila je o unutarnjoj borbi i obraćenju.

"Moja promjena dogodila se prije četiri godine. Bila sam u izrazito lošem stanju. Ne mogu opisati dubinu toga. I tada sam zavapila iz dna svog bića: 'Bože, pomozi mi'", priča. Dolazak k majci i svakodnevni odlazak na misu označili su početak njenog novog duhovnog stanja, a ključni trenutak bila je životna ispovijed. "Kad sam izišla, ja sam letjela. Kao da je s moje duše skinuto 20 tona najcrnjeg kamenja. Tada sam shvatila što grijeh radi čovjeku", iskreno je rekla.

U razgovoru za In magazin nekoliko mjeseci ranije otvoreno je progovorila o istoj temi. Ivana je otkrila da svakodnevno posjećuje crkvu te da je njena majka odigrala ključnu ulogu u njenom približavanju Bogu. Ivana je iskreno progovorila o svojoj duhovnoj transformaciji, ističući kako je dugo osjećala prazninu u životu koju je konačno ispunila vjerom. Priznala je da je njena majka godinama strpljivo molila za njeno obraćenje, unatoč početnoj averziji koju je Ivana osjećala prema stalnim razgovorima o Bogu.

''Ja sam cijeli život imala osjećaj da nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja me je mama već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me on želi'', ispričala je Kovač, prenosi Večernji list.