VITASOVIĆ UZIMA PAUZU: "Osjetio sam da sve ide u krasni klinac i rekao 'dosta'"

Osjetio sam da sve ide u krasni klinac i samom sebi rekao: dosta! - kaže Alen Vitasović koji je po prvi put u životu odlučio uzeti odmor od glazbe.

"Ja s glazbom živim cijeli svoj život, pjevam, sviram i komponiram otkako znam za sebe, ali sada sam odlučio stati i sa svim tim prestati na šest mjeseci. Toliko mi, procijenio sam, treba da se od svega odmorim, pa tako nema ni pjevanja ni nastupa sve do 1. maja. Što ću raditi? Što vas briga! Ali, pošto me lijepo i pristojno pitaš, reći ću ti da ćemo za početak moja gospođa i ja na nekih desetak dana otići u jedno lijepo mjesto gdje ćemo uživati zajedno. Neću otkriti gdje idemo, ali sigurno to neće biti nekakve toplice blizu Zagreba, kako to neki nagađaju", govori glazbenik koji je stanku od svega odlučio uzeti baš u trenucima kada smo svi očekivali njegov novi album 'Fenix', simboličkog naziva koji sugerira da se neuništivi Istrijan, koji ove godine slavi 30. godina na našoj glazbenoj sceni, diže iz pepela i ponovo leti.

"Evo, trideset godina rada bez stanke je, mislim, dovoljno. Ljudi s tolikim stažem s punim pravom počinju razmišljati o penziji. Ja o tome još ne razmišljam, ali pošto na sceni nisam trideset nego zapravo pedeset godina, jer sam počeo nastupati još kao klinac prateći svog oca na svadbama i veselicama, sada uzimam odmor od pola godine. Što se albuma tiče, on je pri kraju: trebam snimiti još jednu-dvije stvari. I to ću napraviti negdje u svibnju", kaže Alen, koji potvrđuje da se zbog ove stanke prolongira i koncert što je u zagrebačkom klubu Bogaloo trebao biti održan u siječnju, piše Jutarnji list.

"Kad bude, bit će. A bit će sigurno, jer ja bez glazbe ne mogu zamisliti svoj život. Ja ću vjerojatno na pozornici i umrijeti, ali to neće biti tako skoro, ne brinite. Ja sad prvo trebam do kraja srediti svoje zdravlje, jer ne želim riskirati život zbog par eura viška", govori Alen čiji je slavljenički koncert prvo bio zakazan za studeni 2023., a potom je zbog glazbenikovog narušenog zdravlja prebačen na siječanj. Mediji su pisali kako je dvadesetak dana proveo na odjelu intenzivne njege u bolnici u Puli, gdje je dospio nakon što je doslovno povraćao krv. Kako je sada?

"Nisam u bolnici, očito je da sam bolje. Ja imam problema s unutarnjim organima, to sve polako sada dolazi na bolje, ali treba mi mir i odmor. Želim se i psihički odmoriti jer mi je nakon pedeset godina dozlogrdilo držati u ruci fucking mikrofon i derati se u zadimljenim prostorima pred polupijanim ljudima kakvih uvijek ima u publici. To je sve gubljenje noći, gubljenje mira, zdravlja... Jednostavno: želim se do kraja srediti i pošteno se odmoriti, nema tu nikakve velike priče", poručuje 55-godišnja istarska legenda, donosi Jutarnji list.