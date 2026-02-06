Visok je 231 cm, a tek mu je 15. Hoće li biti nova senzacija svjetske košarke?

Jeremy Gohier privlači pozornost svjetske košarkaške javnosti. S nevjerojatnom visinom od 231 centimetra, ovaj tek 15-godišnji mladić impresionira ne samo stasom, već i iznimnom pokretljivošću i talentom za košarku.

U zadnjoj utakmici za svoju momčad Nobel Elite, Gohier je protiv LaSallea upisao čak 46 poena uz šut iz igre 23/32. Svojoj statistici dodao je i 19 skokova te 5 blokada, pokazavši da je nezaustavljiva sila pod koševima.

Gohier, koji je kanadski reprezentativac u mlađim kategorijama, priznaje da mu iznimna visina ponekad predstavlja teret. "Kamo god da odem, svi gledaju u mene. Volio bih da sam visok 1.80 m. Ponekad poželim jednostavno nestati, ali ipak mi je draže imati ovu visinu i igrati košarku", izjavio je.

Njegov rast bio je iznimno brz od najranije dobi. Već s dvije godine bio je visok 120 cm, s devet je dosegao 170, a s 13 godina bio je visok 221 centimetar. Zanimljivo je da su mu roditelji prosječne visine, otac je visok 183, a majka 170 centimetara. Međutim, u obitelji postoji genetska predispozicija za visinu, s obzirom na to da je jedan djed bio visok 196 cm, a jedan rođak blizu 210 cm, prenosi Index.