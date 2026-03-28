Više od 60 sudionika na uskrsnoj radionici u Kaštel Sućurcu: Oživljeni stari običaji Cvitnice

U Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu u srijedu, 25. ožujka, održana je tradicionalna uskrsna zavičajna radionica pletenja maslinovih grančica, izrade golubica od srčike divlje smokve i barabana, u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela. Ova radionica održana je dvanaestu godinu zaredom i još jednom okupila brojne zaljubljenike u običaje vezane uz Cvjetnicu i Uskrs.

Brojne polaznike radionice izradi golubica od srčike divlje smokve poučila je Mira Orošnjak, dok su Tea Bilić Prcić i Jasminka Borzić vodile sudionike kroz tehniku pletenja maslinovih grančica i izrade križića od perunikina lista. Tonći Rinčić pokazao je kako se izrađuje baraban, a cijeli program već godinama osmišljava i organizira ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić, velika zaljubljenica u kulturno-povijesnu baštinu Sućurca i Kaštela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema njezinoj ideji, prva uskrsna radionica pletenja maslinovih grančica i izrade golubica od srčike divlje smokve održana je 2015. godine.

Viola kao simbol skromnosti, pokore i tradicije

Posebnu pozornost ove godine privukao je još jedan stari kaštelanski običaj – ukrašavanje maslinovih grančica svježe ubranim cvjetićima viole.

"Zahvaljujući polaznicama radionice koje su na druženje donijele svježe ubrane cvjetiće viole, prisjetili smo se još jednog starog kaštelanskog običaja uoči Cvitnice - ukrašavanja maslinovih grančica cvjetovima viole. Viola ili ljubičica je kao nevini i mirisni vjesnik proljeća u narodu često nazivana cvijetom skromnosti i cvijetom Gospine poniznosti, a njena ljubičasta boja smatra se bojom žalosti i pokore te simbolom trpljenja. Upravo iz tog razloga ljubičasta boja se kao pokornička boja upotrebljava za liturgijsko ruho u vremenu Korizme", pojasnila je Renata Dobrić.

Prisjetila se i još jednog sućuračkog običaja povezanog uz Cvjetnicu – umivanja vodom s laticama ljubičica, tratinčica i drugog proljetnog cvijeća.

"Dan uoči Cvjetnice, subotom, djeca bi krenula u branje proljetnog cvijeća, najčešće ljubičica i tratinčica, koje bi potom stavili u posudu s vodom. Na sam blagdan Cvjetnice, ujutro, prije odlaska na sv. misu, svi ukućani bi se umivali tom mirišljavom vodom, vjerujući da taj čin donosi zdravlje, ljepotu i čistoću lica, ali i duše i tijela. Osim toga, u Sućurcu su se ljubičicama i violama ukrašavale maslinove grančice i košare, odnosno krtoli, u kojima se hrana nosila na uskrsni blagoslov, a cvjetovi ljubičice su se također koristili i za bojanje jaja", kazala je Dobrić.

Dodala je i kako se cvjetovi ljubičice stavljaju u vodu s nekoliko kapi limuna, u kojoj se potom kuhaju jaja, dok se za crvenkasto-smeđu boju koristila "kora od kapule", odnosno kora crvenog luka.

Baraban kao dio obreda Velikog tjedna

Uz pletenje maslinovih grančica i izradu golubica, sudionicima je predstavljen i običaj izrade barabana – ukrašene jasenove šibe kojom se tijekom Velikog tjedna udaralo po klupama u crkvi, umjesto zvonjenja crkvenih zvona.

"Baraban je naziv dobio po Barabi, razbojniku koji je, zahvaljujući svjetini, oslobođen umjesto Isusa, a običaj udaranja barabanom po crkvenim klupama nazivao se barabanavanje. Lupajući i udarajući žestoko barabanima po klupama, glumeći da šibama tuku i kažnjavaju Barabu, puk je želio izraziti nezadovoljstvo zbog osude Isusa i zbog oslobađanja razbojnika", kazuje Dobrić.

Radionica okupila sudionike iz cijele Dalmacije

Ovogodišnja radionica okupila je više od 60 sudionika svih generacija. Među njima su bile bake s unucima, majke s djecom, cijele obitelji, a posebnu je pažnju privukao i jedan četveronožni sudionik.

"Raduje me što vidim da svake godine sve veći broj udruga, knjižnica i muzeja pokreće radionice pletenja maslinovih grančica i izrade golubica jer je na taj način naš cilj postignut – sve veći broj ljudi na Cvitnicu nosi upletene maslinove grančice ukrašene golubicama i cvjetićima viole, baš kao što su to činili i naši preci iz cijele Dalmacije", istaknula je Dobrić.

Naglasila je kako je upravo Gradska knjižnica Kaštela 2015. godine pokrenula prvu takvu radionicu, čime je, kako kaže, vraćen stari običaj pletenja maslinovih grančica i izrade golubica od divlje smokve uoči Cvitnice.

Ove godine radionica je izašla i izvan granica Kaštela pa su, na poziv ravnateljice Etnografskog muzeja u Splitu Vedrane Premuž Đipalo, istu tradiciju predstavili i Splićanima.

Sudionici su ove godine stigli iz svih sedam Kaštela, ali i iz Splita, Solina, Omiša, Podstrane, Stobreča, Dugog Rata, Trogira, Marine, a prvi put pridružio se i bračni par iz Trilja.

Poezija, simbolika masline i zajedništvo

Tijekom radionice čitala se i uskrsna poezija sućuračkog pjesnika Miroslava Luketina Sarajčeva, a sudionici su se podsjetili i na duboku simboliku maslinove grančice u kršćanskoj tradiciji.

Golubica koja se nakon potopa vratila na Noinu arku u kljunu je nosila upravo maslinovu grančicu, kao znak prestanka Božje ljutnje i pomirenja s ljudima. Maslinova grančica stoljećima je simbol mira, a upravo je njome narod pozdravljao Isusa pri njegovu ulasku u Jeruzalem.

Na kraju radionice polaznici su svojim rukama ispleli maslinove grančice ukrašene bijelim golubicama, križićima od perunikina lista, cvjetićima viole i trakama s hrvatskom trobojnicom, koje će na blagdan Cvjetnice odnijeti na blagoslov.

U opuštenom i ugodnom preduskrsnom ozračju radionica je završila tek kada su svi sudionici dovršili svoje ukrase, a još jednom je potvrđeno koliko su tradicija, zajedništvo i baština važni i u suvremenom vremenu.

Dio šireg projekta očuvanja baštine

Tradicionalna uskrsna baštinska radionica Gradske knjižnice Kaštela "Pletenje maslinovih grančica, izrada golubica od srčike divlje smokve i barabana" održana je u sklopu cjelogodišnjeg projekta Gradske knjižnice Kaštela "Kaštelanska kulturno-povijesna baština", čiji je pokrovitelj Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.