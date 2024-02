VIŠE OD 10.000 LJUDI EVAKUIRANO U VELIKOJ BRITANIJI Policija je očistila parkove, trajekti su prestali voziti, vlakovi su zaustavljeni, škole zatvorene

Više od 10.000 ljudi evakuirano je iz stanova, kuća i s radnih mjesta zbog uklanjanja bombe iz Drugog svjetskog rata u engleskom Plymouth, piše Index.

Policija je očistila parkove, trajekti su prestali voziti, vlakovi su zaustavljeni, škole zatvorene i došlo je do, kako slikovito opisuje Guardian, kolektivnog zadržavanja daha dok je vojni konvoj vrlo sporo prevozio bombu od 500 kg kroz stepenaste ulice koje se spuštaju do spuštanja koji vodi do rijeke Tamar.

Odluka o premještanju bombe priopćena je svima u tom području putem njihovih mobilnih telefona pomoću vladinog sustava hitnog uzbunjivanja, za koji se vjeruje da je prvi put korišten za stvarnu hitnu situaciju.

Ljudi su izlazili iz svojih kuća i ulazili u automobile. Radnici brodogradilišta spakirali su se i otišli. "Osjećaj je pomalo poput onih evakuacija koje vidite u filmu katastrofe", rekao je Steve Jones izlazeći iz trgovine u kojoj je radio.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je to bila jedna od najvećih evakuacija civila u Ujedinjenom Kraljevstvu od, prikladno, kraja Drugog svjetskog rata, javlja Index.