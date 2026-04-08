Vikend u Splitu u znaku suvremenog cirkusa: Počinje sedmi Festival neobičnih obitelji

Sedmo izdanje festivala suvremenog cirkusa “Festival neobičnih obitelji”, u organizaciji kolektiva ROOM 100 te u suradnji s udrugom Kopilica Split, održat će se od 10. do 12. travnja u Kopilici u Splitu.

Riječ je o događanju koje kroz suvremeni cirkus, glazbeni program i interaktivne radionice okuplja umjetnike iz Hrvatske i Europe. Ovogodišnje izdanje posebno je po tome što se cjelokupni festivalski program seli u Kopilicu, gdje će sportsko igralište tijekom vikenda postati privremeni prostor umjetnosti, susreta i razmjene ideja o okolišnoj i društvenoj odgovornosti, suradnji te raspravi o minimalnim uvjetima za kvalitetan i priuštiv život u Splitu.

Program festivala donosi međunarodne produkcije suvremenog cirkusa iz Francuske, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a uz izvedbe predstava publiku očekuje i glazbeni program s izvođačima iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Poseban naglasak festivala je i na sadržaju za djecu i roditelje, koji uključuje akrobatske i žonglerske radionice, radionice urbanizma, izložbe te susrete s umjetnicima.

Program počinje u petak, 10. travnja u 17:30 otvaranjem izložbe fotografija Edite Barić, stanarke Kopilice, koja dokumentira život splitskog kvarta. Slijedi predstava suvremenog cirkusa “Stative” hrvatskog dvojca Klare Barišić i Domagoja Šoića o akrobatskoj priči o dva umjetnika na rubu postizanja cilja. Večernji program zatvara koncert vokalno-istraživačkog kolektiva TRUN.

U subotu 11. travnja posjetitelje očekuje bogat dnevni program za djecu i odrasle. Ujutro su na rasporedu “Male inženjerske radionice” za uzraste od 5 do 15 godina, gdje se kroz igru uči o ravnoteži, strujnim krugovima i mehanici. Slijedi francuska predstava “FIL FIL” (Cie Bal) namijenjena djeci i mladima, a zatim i radionica akrobatike s izvođačima. U popodnevnim satima na rasporedu je dječji rave party s “Muzikom za dobar đir”, a za starije od 16 godina organizirana je radionica osnova automehanike "Žongliranje antifrizom i gumama". Subotnje večernje predstave donose slovenski post-punk cirkus “Tuga” (Mismo Nismo) i francusku burlesknu predstavu “Cow Love” (Societe protectrice de petites idees). Večer završava koncertima “Ljute kuće” iz Sinja i beogradskog kostimiranog dua “Skier & Yeti”.

Posljednji dan festivala, u nedjelju 12. travnja otvara predstava “Načini postojanja” u režiji Danke Sekulović & Tjaža Juvana, koja kroz ograničenja i ravnotežu istražuje navike kao temelj života. U jutarnjim satima je predviđena radionica urbanizma “Mali grad za velike ideje” za djecu od 5 godine i više, gdje će graditi idealni grad iz snova. U popodnevnim satima slijedi opušteni turnir u balotama i glazbeni bingo, a festival se zatvara reprizom predstave “Cow Love”.

Za radionice su potrebne prijave putem poveznice, a za sve ostale sadržaje posjetitelji mogu doći bez najave potpuno besplatno. Cijeli program možete pronaći ovdje.

Organizatori su istaknuli da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta program biti prebačen u prostorije Doma mladih, a sve informacije i detalji o eventualnoj promjeni lokacije bit će objavljeni na društvenim mrežama festivala.