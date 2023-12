VIKALI RASISTIČKE KOMENTARE I UDARILI GA BOCOM PO GLAVI: "I danas mi je neugodno, strah me"

Državljanin Južne Koreje u lipnju je u Zagrebu napadnut uvredama i govorom mržnje na temelju razlike u rasi. Za napad su osumnjičene dvije muške osobe, piše Jutarnji list.

"Hodao sam Korčulanskom i gledao u mobitel na putu do frizerskog salona. Najednom sam od dvojice muškaraca čuo govor mržnje ‘Ching Chang Chung‘ a to su riječi koje se na globalnoj razini smatraju diskriminatornom uvredom za ljude iz Azije. Zatim je muškarac rekao još i ‘Wong Wang Wong‘ što je slično kao i prethodne uvrede. Pogledao sam ih nakon toga pa mi je jedan rekao ‘Fu*k you Azijatu, Fu*k you China te je*em ti mater‘.

Oba su me muškarca vrijeđala. Zamolio sam kolegu da nazove policiju jer sam bio i fizički napadnut. Udaren sam pivskom bocom u glavu, a dobio sam i šaku te udarce nogama. I danas mi je neugodno, strah me kao Azijata u Zagrebu, bojim se da će me netko napasti i noću teško zaspim. Ponekad ostanem i bez daha, bio je to strašan stres za mene i teško mi je odrađivati dnevne zadatke. A protiv onog drugog vodi se kazneni postupak", otkrio je nedavno u sudnici zagrebačkog prekršajnog suda državljanin Južne Koreje J.J.L. tijekom suđenja njegovu napadaču Hrvoju C. (53), strojarskom tehničaru iz Zagreba.

Rezime obračuna je nepravomoćna presuda kojom je u konačnici osumnjičeni proglašen krivim te osuđen na 1350 eura novčane kazne jer se ogriješio o članak 25. st 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ujedno mora platiti i 14 eura paušalnog troška suda.

U svojoj obrani osumnjičeni je sve porekao negirajući da je oštećenog vrijeđao na bilo koji način kako mu se činjeničnim opisom stavlja na teret.

Točnije prema optužnom prijedlog Hrvoje C. je u 17.10 sati 26. lipnja ove godine s ciljem stvaranja ponižavajućeg okruženja na temelju razlike u rasi i boji kože, verbalno napao državljanina Južne Koreje vrijeđajući ga pogrdnim riječima na sav glas. Time mu je povrijedio njegovo dostojanstvo i prouzročio mu strah.