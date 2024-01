VIJEĆNIK MOST-a GRADONAČELNIKU PULJKU 'Zašto se konferencija u tako alarmantnom tonu zakazuje 1.12. kada su se sve stvari o poslovanju VIK-a znale minimalno šest mjeseci?'

Gradski vijećnik MOST-a Tihomir Galić govorio je o trenutnoj situaciji u gradskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija. Osvrnuo se na konferenciju za medije koju je splitski gradonačelnik održao prvog dana prosinca, a koja je govorila o alarmantnom stanju u toj gradskoj tvrtki.

"Svjedoci smo bili da je 1.12. splitski gradonačelnik održao alarmantnu konferenciju za tisak u Banovini na temu stanja u Vodovodu i kanalizaciji. Tom prilikom je iznio neke podatke, neke zaključke i neke naputke za budući rad pa smo bili slobodni u razgovoru i odlukama stranke ovom prilikom gospodinu gradonačelniku, a možda još i više bivšem direktoru ViK-a, a sadašnjem predsjedniku HDZ-a Split, postaviti nekoliko pitanja. Zašto se konferencija u tako alarmantnom tonu zakazuje 1.12. kada su se sve stvari o poslovanju VIK-a znale minimalno šest mjeseci, a za neke i više od godine dana?

Smatramo da je ta konferencija bila potrebna, ali bi još bolje bilo da je bila godinu dana prije. Drugo, cijena povećanja vode od 0.30 eura po kubiku apsolutno ne odgovara svemu izrečenom. Gradonačelnik kaže da je gubitak 2 milijuna eura i da se mora pokriti povećanjem cijena. Međutim, morate znati da je VIK drugi isporučitelj vodnih usluga u RH, odmah iza Vodovoda Zagreb i jednostavnom računicom, kada povećanje od 0.30 eura pomnožite sa količinom vode koju proda ViK, a to je 19 milijuna kubika, dođete do cifre neto prihoda više od pet milijuna eura. Sad se postavlja pitanje, ako se pokriva gubitak od dva milijuna, zašto je potreban prihod od pet milijuna. Odnosno, postavljamo pitanje, zašto je povećanje vode apsolutno neprihvatljivo u odnosu na gubitak? Nije on nastao samo u 2023. godini, u poslovnim knjigama jasno piše da je ViK i 2022. godinu završio s gubitkom", kaže Galić.

Zatim se dotakao pročišćivača vode.

"To povećanje cijene vode u potpunosti se pokušalo minimalizirat na način da se govorilo da je to varijabilni dio, ali jedina prava istina je da je usluga vodoopskrbe povećana za 61 posto, a to u ukupnoj cijeni vode iznosi 30 centi. Gradonačelnik odnosno stranka Centar upravlja trgovačkim društvom više od dvije i pol godine, on ima većinu u NO, njegovih šest ljudi od povjerenja radi u NO, nije nam jasno zašto se u dvije i pol godine ništa nije učinilo po pitanju smanjenja gubitaka vode u mreži grada Splita i ostalih gradova i općina koje pokriva poduzeće ViK.

To pitanje je primarno za budući uređaj za pročišćavanje pitke vode na Jadru. Naime, uređaj se mora napraviti, ali postavlja se pitanje zašto je uređaj koncipiran i odlučeno je, a to su nadzornici stranke Centar odlučili prihvatiti, da se gradi na količine koje su apsolutno neodgovarajuće. Mi ćemo plaćati pročišćavanje 100 kubika vode, pravit ćemo uređaj za 2000 litara pročišćavanja u sekundi, a od toga ćemo koristiti samo 40 posto jer više od 60 posto gubit će se na mreži.

To smatramo katastrofalnim odlukama i da se treba uzeti vrijeme i taj projekt sagledati sa ispravne strane, učiniti prave korake po pravom redoslijedu, a to je - potrebno je prvo sanirati gubitke, a onda kad budemo imali točne podatke koliko mi točno koristimo, onda praviti uređaj koji odgovara trgovačkom društvu ViK odnosno svima nama", zaključio je.