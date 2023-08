VIDEO Veliki noćni napad na ruski grad na granici s EU: "Poslali su više od deset dronova, rušimo ih..."

Ruski grad Pskov, u blizini granice s Estonijom i Latvijom, je napadnut velikim brojem dronova, javlja Russia Today.

Video koji navodno prikazuje situaciju u Pskovu objavio je i savjetnik pri ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova Anton Geraščenko.

Russian media report a drone attack on an airfield in Pskov, Russia. It hosts both civilian and military aircraft. Some sources report that at least two military aircraft were destroyed. pic.twitter.com/YANZ0r1Vzy

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2023