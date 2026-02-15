(VIDEO) SVETINJA objavila spektakularan spot za Thompsonov hit 'Ravnoteža': "Publika nam je vjetar u leđa"

Jedini Thompson Tribute Band u Hrvatskoj i regiji, popularna SVETINJA, nastavlja pomicati granice tribute produkcije.

Točno na Valentinovo, kao poseban dar svojoj vjernoj publici, ali i proslavu godišnjice prvog nastupa benda, najpoznatiji tribute band u regiji – SVETINJA, objavio je svoj novi glazbeni uradak. Riječ je o njihovoj obradi pjesme „Ravnoteža“, čime je ovaj šesteročlani sastav još jednom potvrdio status benda koji s golemim poštovanjem čuva glazbeno nasljeđe Marka Perkovića Thompsona.

Nakon što su njihove prethodne izvedbe hitova poput „Ako ne znaš što je bilo“ i „Diva Grabovčeva“ postale viralne s gotovo milijun pregleda, SVETINJA novim spotom podiže ljestvicu još više. Visoka razina video produkcije, snimane na autentičnim lokacijama, savršeno prati snažan aranžman pjesme.

„Naša misija je promocija duhovnog i umjetničkog nasljeđa koje Markova glazba predstavlja. 'Ravnoteža' je pjesma snažnog naboja i željeli smo vizualno prenijeti tu energiju. Podrška koju smo na početku našeg djelovanja dobili od samog autora, ali i tisuće ljudi koji su dolazili na naše koncerte diljem Hrvatske, daje nam nevjerojatan poticaj da u svaku obradu uložimo maksimum,“ poručuju iz SVETINJA.

Spot, koji od prve sekunde plijeni pažnju produkcijom i autentičnom atmosferom, savršeno najavljuje njihovu predstojeću koncertnu sezonu. SVETINJA nije samo glazbeni sastav, već susret energije, ponosa i zajedništva, što se jasno osjeti u svakom kadru novog spota koji od danas možete pogledati na svim njihovim platformama, te na službenoj web stranici.

