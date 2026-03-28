VIDEO Splitski kadrovi u novom spotu: Artida objavila antiratnu pjesmu "Svijet"

Glazbena grupa Artida objavila je videospot za antiratnu pjesmu "Svijet", koja donosi snažnu poruku o ratovima, nesigurnosti i gubitku humanosti u današnjem svijetu.

Umjetnički odgovor na nemirno vrijeme

Bez upozorenja, bez diplomatskih nota i bez sigurnosnih protokola, Artida je predstavila videospot za pjesmu "Svijet". Riječ je o glazbenom i vizualnom odgovoru na sve prisutnije globalne sukobe te osjećaj kolektivne nesigurnosti koji sve snažnije obilježava svakodnevicu.

Kroz kombinaciju postapokaliptičnih vizuala i izražajne interpretacije, pjesma "Svijet" progovara o posljedicama rata, gubitku humanosti i potrebi za mirom. Artida tako u novom izdanju šalje jasnu antiratnu poruku, oslanjajući se na atmosferu tjeskobe, ali i na poziv na osvještavanje.

U spotu korišteni kadrovi iz filma snimanog u Splitu

Posebnu vizualnu dimenziju spotu daju materijali iz nadolazećeg eksperimentalnog filma "Bon Voyage", koji je sniman u Splitu. Upravo ti kadrovi dodatno naglašavaju dojmljivost cijelog videa i povezuju novo izdanje grupe s lokalnim ambijentom.

Objavom pjesme i spota "Svijet", Artida kroz glazbu i vizualni identitet progovara o jednoj od najtežih tema suvremenog društva, podsjećajući na važnost mira u vremenu obilježenom sukobima i neizvjesnošću.