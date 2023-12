VIDEO Snimljen trenutak udara munje u najviši neboder u Hrvatskoj. Evo što se dogodi u Splitu kada padne "malo" kiše

Za razliku od prošle, aktualna je ciklona znatno više kiše donijela Dalmaciji u odnosu na sjeverni Jadran. Iako će nas oborine pratiti još nekoliko sati, ponegdje i obilnije, mjestimice je samo posljednjih nekoliko sati palo kiše koliko prosječno padne u cijelom prosincu.

U Ljubitovici su tako pale 83 litre kiše po metru kvadratnome do 21 sat. Dol na Hvaru je primio 72 litre, a slijede Šolta 71, Krković 62, Tepli bok na Čiovu 60, Poljica - Marina 59, Okrug Donji na Čiovu 57, Tugare i Zaton 55, Vrboska na Hvaru 54, Stari Grad na Hvaru i Skradin 50 itd.

U Splitu je većinom palo 20 do 40 litara kiše po metru kvadratnome. To je bilo dovoljno da se dio gradskih prometnica nađe pod vodom, ponegdje i do 40 centimetara.

Donosimo prizore iz Vukovarske, ispod Didovog zlata i s dna Vinkovačke ulice.

Zanimljiv prizor snimljen je i objavljen na popularnoj stranici Prometne zgode i nezgode. Naime, snimljen je udar munje u najviši toranj u Hrvatskoj, toranj Dalmacija u sklopu Westgatea.