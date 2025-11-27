VIDEO Snijeg počeo padati u dijelu Dalmatinske zagore

Četvrtak navečer donio je novi nastavak nestabilnog vremena nad Dalmacijom. I dok je danas najviše oborine bilo južnije od Šibenika, količine su ipak bile skromnije nego prije dva dana. Unatoč tome, u dijelovima Konavala palo je oko 20 litara kiše po kvadratnom metru, na pojedinim lokacijama na Čiovu 12, a u Veloj Luci 14 litara.

Temperature su se kretale od tek 1 stupanj u dijelovima Zagore do 11 stupnjeva na dubrovačkom području, što je najavilo prodor hladnijeg zraka koji je u večernjim satima donio i prve pahulje. Slab snijeg počeo je padati na području od Dalmatinske zagore i dijelova Srednje Dalmacije prema vrgoračkom kraju, a čitatelji su dojavili da snijega ima i u Dubravi. Nešto gušći snijeg zabilježen je u okolici Vrgorca, Voštana i Aržana.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na području Dalmacije puše bura koja će postupno slabiti tijekom petka. Sam petak donosi smirivanje vremena, bez oborina i uz znatno slabiju buru.

Kraj tjedna obilježit će stabilno, ali hladno vrijeme, osobito u jutarnjim satima.