VIDEO Severina otkrila tužnu priču vezanu uz jedan od svojih najvećih hitova. Riječ je o pjesmi koju svi znaju

Severina je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu vezanu uz jedan od svojih najvećih hitova, pjesmu "Prijateljice", otkrivši pritom i osobnu priču koja stoji iza njezina nastanka.

Pjevačica je napisala da je pjesmu stvorila neposredno nakon završetka srednje škole, u trenutku obilježenom velikim gubitkom. "Pjesmu 'Prijateljice' napisala sam netom po završetku srednje škole. Bila sam u Zagrebu kad su mi javili da nam je poginula prijateljica iz razreda. 'Seve (kaže mi Anđela), moraš napisati pismu o njoj...'", objavila je Severina.

Pjesma posvećena Marici

U nastavku objave Severina je otkrila kako je pjesma bila posveta njezinoj prijateljici Marici, čije uspomene i danas žive kroz stihove koje, kako kaže, pjevaju generacije.

"Zvala se Marica. Hej Marice, moja prijateljice, drago mi je da tebi u čast generacije pjevaju ovu pjesmu. Kao neku žensku nježnu himnu…", napisala je. Severina je svoju objavu povezala i s proslavom rođendana bliske prijateljice, kume i majke Andree Čermak, zahvalivši svima koji su sudjelovali u slavlju.

"Sretan rođendan mojoj prijateljici, kumi i divnoj majci Andrei Čermak, hvala Nina, hvala svima što smo slavili rođenje jedne žene… Bilo je divno, veselo i prijateljski", poručila je Severina.