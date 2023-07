VIDEO SA ŠOKANTNIM ZAVRŠETKOM Ni veliki valovi nisu prepreka kupačima: "Za ovakve spasitelji ne trebaju riskirati svoje živote"

Unatoč mnogim upozorenjima na vremenske prilike koje bi tijekom ljeta mogle zadesiti brojne kupače, neki ih i dalje ignoriraju, dovodeći se u situacije opasne po život.

Nadležne službe predviđaju i upozoravaju na moguće oluje u našim krajevima, no mnogi se na iste očito oglušuju što pokazuju i snimke na društvenim mrežama.

Jedna od takvih navodno je snimljena u Budvi, te je objavljen na Instagram profilu Podgoričkog vremeplova. Video prikazuje oca koji nadgleda djecu dok se kupaju u moru s ogromnim valovima koje ih valja. Za to vrijeme, otac stoji na betonskoj plaži, misleći da je siguran - no završetak videa prikazuje da i on sam nije mogao izbjeći kandžama olujnih valova koji nose sve pred sobom.

Dok neki u njima vide samo zabavu, valja naglasiti kako je ova situacija itekako mogla imati koban svršetak na više načina, na što upozoravaju i spasilačke službe.

Komentari ispod objave puni su kritika:

"Napiše se lijepo: uđi u vodu, kazna 300€ i pogreb o trošku porodice. Pa neka ulaze", "Ili ne znaju što je more ili su samo glupi. Najvjerojatnije oboje", "Za ovakve spasitelji ne trebaju riskirati svoje živote!" samo su neki od brojnih komentara.

U komentarima se oglasio i čovjek s videozapisa:

"Vidim lijepe komentare na moj račun. Živ sam i zdrav, a vi sebe pogledajte i analizirate duboko", napisao je.